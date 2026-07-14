Coupe du monde 2026 : Une grande première annoncée pour l’équipe de France contre l’Espagne ?

Axel Cornic

La pression monte avant la première demi-finale de cette Coupe du monde 2026, qui opposera l’équipe de France à l’Espagne ce mardi soir. Ce sera sur la pelouse du AT&T Stadium de Arlington, au Texas, que les hommes de Didier Deschamps n’ont pour le moment jamais foulé.

C’est une affiche qui fait saliver. Considérées comme des meilleures équipes de la planète, l’Espagne et la France vont se retrouver en demi-finale ce mardi soir. Les Bleus pourraient aller chercher une troisième finale consécutive, mais les Champions d’Europe en titre ont bien l’intention de créer la surprise.

« La clé, au fond, pourrait être la fraîcheur, dans le stade climatisé » Dans ce genre de matchs, le moindre détail est scruté de près et c’est le cas pour l’enceinte qui l’accueillera : l’AT&T Stadium d’Arlington, à une trentaine de kilomètres de Dallas. « La clé, au fond, pourrait être la fraîcheur, dans le stade climatisé : l'Espagne a déjà connu ça, mais pas la France, qui a souvent joué dans des chaleurs d'orage qui ne permettaient pas beaucoup d'intensité » a fait remarquer le journaliste Vincent Duluc, dans un chat organisé sur le site de L’Equipe à quelques heures de cette demi-finale entre l’équipe de France et l’Espagne.