Coupe du monde 2026 : L’appel lancé par Christophe Dugarry avant France/Espagne !

Axel Cornic

Tous les yeux sont tournés vers la première demi-finale de cette Coupe du monde 2026, avec l’équipe de France qui va affronter l’Espagne, Championne d’Europe en titre. Et les hommes de Didier Deschamps sont annoncés favoris pour ce choc, après avoir impressionné la planète entière avec un jeu offensif et débridé.

Jamais l’équipe de France a semblé aussi forte. Même en 2018, lorsque les Bleus sont allés chercher un titre mondial, la différence entre eux et leurs adversaires n’était pas aussi importante. Personne n’y échappe et c’est le cas de l’Espagne, qui semblait pourtant pouvoir être l’un des grands favoris de cette Coupe du monde 2026.

« J’ai appelé de tous mes vœux qu’enfin la France puisse jouer avec une équipe offensive » Ce n’est pas Christophe Dugarry qui dira le contraire. A quelques minutes de cette demi-finale face à l’Espagne, l’ancien international a en effet rendu un vibrant hommage à cette équipe de France. « Cela fait 14 ans que Didier Deschamps est là, 14 ans que j’attends de voir… Alors, peut-être pas 14 ans, mais cela fait bon nombre d’années que j’estime que cette équipe de France a les moyens, au-delà de nous faire gagner des matches, de nous faire plaisir également. J’ai appelé de tous mes vœux qu’enfin la France puisse jouer avec une équipe offensive » a expliqué le Champion du monde 1998, au micro de RMC.