Coupe du Monde 2026 : Samuel Umtiti prend cher sur les réseaux sociaux, le patron de M6 réagit !

Amadou Diawara

Ayant raccroché les crampons en septembre 2025, Samuel Umtiti est consultant sur M6 pendant la Coupe du Monde 2026. Alors que ses commentaires sont jugés trop plats par certains, l'ex-défenseur central de l'équipe de France est critiqué sur les réseaux sociaux. Interrogé sur le sujet, David Larramendy - président de M6 - a tenu à prendre sa défense.

Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, Samuel Umtiti a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel en septembre 2025, et ce, alors qu'il avait 31 ans. Handicapé par des pépins physiques pendant de longues années, l'ancien défenseur central a décidé de dire « stop ».

«Les critiques sont totalement infondées» Diffuseur officiel de la Coupe du Monde 2026, M6 a décidé de faire confiance à Samuel Umtiti. En effet, l'ex-international français est consultant pour la chaîne, étant le binôme de Julien Brun pour certains matchs et accompagnant à la fois Xavier Domergue et Benoît Cheyrou pour les rencontres des Bleus. Toutefois, Samuel Umtiti est actuellement sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux. Ses commentaires étant jugés trop plats.