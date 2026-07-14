Coupe du Monde 2026 : Samuel Umtiti prend cher sur les réseaux sociaux, le patron de M6 réagit !

Ayant raccroché les crampons en septembre 2025, Samuel Umtiti est consultant sur M6 pendant la Coupe du Monde 2026. Alors que ses commentaires sont jugés trop plats par certains, l'ex-défenseur central de l'équipe de France est critiqué sur les réseaux sociaux. Interrogé sur le sujet, David Larramendy - président de M6 - a tenu à prendre sa défense.
Champion du monde 2018 avec l'équipe de France, Samuel Umtiti a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel en septembre 2025, et ce, alors qu'il avait 31 ans. Handicapé par des pépins physiques pendant de longues années, l'ancien défenseur central a décidé de dire « stop ».
«Les critiques sont totalement infondées»
Diffuseur officiel de la Coupe du Monde 2026, M6 a décidé de faire confiance à Samuel Umtiti. En effet, l'ex-international français est consultant pour la chaîne, étant le binôme de Julien Brun pour certains matchs et accompagnant à la fois Xavier Domergue et Benoît Cheyrou pour les rencontres des Bleus. Toutefois, Samuel Umtiti est actuellement sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux. Ses commentaires étant jugés trop plats.
«Il fait son boulot et il le fait très bien»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, David Larramendy a volé au secours de Samuel Umtiti. « Je trouve Samuel formidable comme partenaire de Julien Brun ! En troisième homme pour les matches des Bleus, aux côtés de Xavier Domergue et Benoît Cheyrou, il n’est pas là pour commenter à la place de Benoît et sait intervenir à bon escient pour apporter son expérience de Champion du monde 2018. Les critiques sont totalement infondées ! Il fait son boulot et il le fait très bien, nous en sommes très heureux », a déclaré le président de M6. Reste à savoir si Samuel Umtiti sera épargné pour les derniers matchs de la Coupe du Monde 2026. Dans le dernier carré de la compétition, la France affronte l'Espagne ce mardi soir, avant que l'Argentine ne se frotte à l'Angleterre mercredi.