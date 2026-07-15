Insultes racistes contre Kylian Mbappé : La sénatrice paraguayenne en remet une couche après l'élimination de l'équipe de France !

Amadou Diawara

Après la défaite du Paraguay face à l'équipe de France, Celeste Amarilla s'en est prise à Kylian Mbappé, proférant des insultes racistes à son encontre. Alors que les Bleus ont été battus par l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 ce mardi soir, la sénatrice s'est moquée sur les réseaux sociaux.

En huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, le Paraguay s'est incliné face à l'équipe de France. Dans la foulée, Celeste Amarilla a dérapé sur son compte X. En effet, la sénatrice paraguayenne a proféré des insultes racistes à l'encontre de Kylian Mbappé, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France.

Celeste Amarilla se moque de la France « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot », a posté Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, sur les réseaux sociaux.