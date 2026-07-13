Kylian Mbappé victime de racisme avec la sénatrice paraguayenne : Le gouvernement Macron réclame des excuses publiques !

Amadou Diawara

En l'espace de quelques jours, Celeste Amarilla et Mariano Rajoy - respectivement sénatrice paraguayenne et ex-Premier Ministre espagnol - ont tenu des propos racistes à l'encontre de Kylian Mbappé et de ses partenaires en équipe de France. Ministre française chargée de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé a réclamé des excuses publiques.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé et ses coéquipiers en équipe de France ont été victimes d'insultes racistes. D'une part, Celeste Amarilla s'en est prise au capitaine des Bleus. « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot », avait-elle balancé sur X.

«Ce sont des propos insupportables et indignes de ceux qui exercent des fonctions» D'autre part, Mariano Rajoy a attaqué tous les joueurs de l'équipe de France avant le choc face à l'Espagne, prévu ce mardi soir. « Que va-t-il se passer ? Difficile de répondre à cette question. Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable », a déclaré l'ancien Premier ministre espagnol à El Debate.