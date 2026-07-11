Coupe du monde 2026 : La première historique à venir qui va peut-être porter chance à l’équipe de France !

Alexis Brunet

Face au Maroc, grâce à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, l’équipe de France a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. Les Bleus auront donc l’opportunité de disputer une troisième finale de suite et une grande première pourrait peut-être porter chance à la bande de Didier Deschamps. Explications

Le Maroc n’a rien pu faire. Portée une nouvelle fois par un Kylian Mbappé en grande forme, l’équipe de France s’est imposée 2-0 contre les Lions de l’Atlas et a par conséquent validé son billet pour les demi-finales. Après un penalty arrêté par Yassine Bounou en première période, l’attaquant du Real Madrid avait finalement trouvé la faille en seconde période et il a par la suite été imité par Ousmane Dembélé.

Grande première pour l’équipe de France L’équipe de France n’est donc plus qu’à deux victoires d’une nouvelle étoile et un signe du destin pourrait bien l’aider. En effet, les Bleus disputeront leur demi-finale le 14 juillet, ce qui est une grande première comme le rapporte le compte X Stats Foot. En effet, la France n’a jamais disputé la moindre rencontre le jour de sa fête nationale, ce qui pourrait alors lui porter chance.