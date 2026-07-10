Zaïre-Emery joue enfin à la Coupe du Monde 2026 : La réaction des Bleus dans le vestiaire

Alexis Brunet

Jeudi soir, l’équipe de France s’est imposée 2-0 contre le Maroc et Warren Zaïre-Emery en a profité pour disputer ses premières minutes dans cette Coupe du monde. Ce choix de Didier Deschamps a d’ailleurs enchanté le vestiaire des Bleus, qui était très content pour le joueur du PSG au coup de sifflet final.

Après 2022, l’équipe de France et le Maroc se sont de nouveau affrontés lors de cette Coupe du monde 2026. S'il y a quatre ans c’était pour le compte des demi-finales, cette fois c’était en quart de finale, mais le résultat a été le même. Les protégés de Didier Deschamps se sont encore une fois imposés 2-0 grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. L’addition aurait pu être plus salée pour les Lions de l’Atlas, mais le capitaine français a vu son penalty être arrêté par Yassine Bounou en première période.

Grande première pour Zaïre-Emery Ce quart de finale contre le Maroc a également été marqué par les premiers pas de Warren Zaïre-Emery en Coupe du monde. Resté sur le banc lors des matchs précédents, le milieu de terrain du PSG est entré à la 71ème minute à la place de Manu Koné. Selon les informations de RMC Sport, ce choix de Didier Deschamps a ravi le vestiaire de l’équipe de France qui estimait que le Parisien méritait de jouer. Malo Gusto, Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram ou encore N’Golo Kanté ont d’ailleurs eu un mot pour WZE au coup de sifflet final.