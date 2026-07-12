«C'est presque pathologique chez lui» : Didier Deschamps déteste perdre, son fils l'a appris à ses dépens !

Amadou Diawara

Interrogé sur Didier Deschamps ce dimanche sur RMC, sa biographe - Dominique Rouch - a révélé qu'il avoir une soif de victoire inégalable. Surtout, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France déteste perdre. A tel point qu'il refusait même de laisser son fils gagner lorsqu'il était enfant.

Depuis le début de sa carrière de footballeur, Didier Deschamps a démontré qu'il était un compétiteur hors pair. Lors d'un entretien accordé à RMC ce dimanche matin, Dominique Rouch a expliqué à quel point le sélectionneur de l'équipe de France avait un besoin viscéral de gagner. D'après l'autrice de la biographie de Didier Deschamps - Ce que je sais de lui - il hait la défaite.

«Il ne le laissait jamais gagner» « Vous expliquez dans votre livre que Didier Deschamps est animé par une obsession de la victoire. Est-ce seulement la gagne qui le motive ? L'objectif, c'est la troisième étoile. Il n'y a que ça qui l'intéresse : gagner à tout prix. Mais je crois que la haine de la défaite chez lui est encore plus forte que l'amour de la victoire. Je me suis posé la question : pourquoi déteste-t-il autant perdre ? Pourquoi est-ce presque pathologique chez lui ? Pour vous donner une anecdote, quand son fils était petit, il jouait au football avec lui, au baby-foot ou au tennis, mais il ne le laissait jamais gagner. Est-ce que vous connaissez beaucoup de pères qui ne laissent jamais gagner leur enfant ? », a demandé Dominique Rouch, avant d'être relancée.