Équipe de France : Djibril Cissé révèle ce qu’il manque à Kylian Mbappé pour être le plus grand !

Alexis Brunet

Déjà fort de huit buts dans cette Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé s’impose encore un peu plus comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe de France et même du mondial. Toutefois, pour Djibril Cissé, il manque encore un paramètre au joueur du Real Madrid pour qu’il soit le plus grand.

Encore une fois, l’étincelle est venue de Kylian Mbappé. Jeudi soir, à l’occasion du quart de finale entre l’équipe de France et le Maroc, le capitaine des Bleus a ouvert le score. Après avoir vu son penalty arrêté par Yassine Bounou en première période, le joueur du Real Madrid a trouvé la faille lors du second acte d’une très belle frappe. Par la suite, c’est Ousmane Dembélé qui a scellé la victoire tricolore.

« Est-ce qu’il sera plus grand que Zidane dans le cœur des Français ? » Avec déjà vingt buts en Coupe du monde, Kylian Mbappé est assurément le meilleur joueur de l’équipe de France d’un point de vue statistique. Toutefois, selon Djibril Cissé, qui s’est exprimé dans L’Équipe de Greg, il manquera sans doute toujours le côté émotionnel à l’ancien joueur du PSG, contrairement à un Zinédine Zidane par exemple. « C’est grand sur les faits. Oui, il a mis des buts, il les a mis, y a pas de problème, c’est factuel. Après, c’est générationnel. Pour moi, est-ce qu’il sera plus grand que Zidane dans le cœur des Français ? Pour aller en Argentine, est-ce que Messi sera plus grand que Maradona dans la tête des gens ? Jamais ! Ça dépend comment on voit les choses. Si on me parle de nombres de chiffres, bah oui, allez, c’est bon, c’est fait. Mais dans le cœur et dans l’émotion… Je pense qu’il y a des gens qui seront toujours amoureux de Pelé ou de Maradona et qui dépassent jamais, mais sur les faits il y a pas de problème. »