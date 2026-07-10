Équipe de France : Mbappé provoque un «tumulte» à l’Assemblée nationale, la séquence improbable publiée sur les réseaux sociaux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

16,1 millions de téléspectateurs étaient présents devant leur poste de télévision pour assister sur M6 à la victoire de l’équipe de France face au Maroc (2-0). À l’Assemblée nationale aussi, certains députés ont suivi de près la performance de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers.

Pendant que l’équipe de France affrontait le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde, une partie des députés étaient présents à l'Assemblée nationale ce jeudi soir. Ce qui n’a pas empêché certains d'entre eux de suivre d’un œil la performance des Bleus, vainqueurs face aux Lions de l’Atlas grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. L’ouverture du score du capitaine tricolore a d’ailleurs donné lieu à quelques réactions euphoriques dans l’hémicycle, de quoi déconcerter Marie-Agnès Poussier-Winsback, qui présidait la séance.

« Mme la présidente, j'ai le plaisir de vous annoncer que Kylian Mbappé a marqué » « S’il vous plait ! Attendez, là je ne sais pas, il y a peut-être une émotion, une forme de tumulte pour le football, je ne sais pas quoi », a lancé la Vice-présidente de l'Assemblée nationale, obtenant davantage de précisions de la part du co-rapporteur, Xavier Albertini : « Mme la présidente, j'ai le plaisir de vous annoncer que Kylian Mbappé a marqué, paraît-il, un but extraordinaire. Certains l’auraient vu dans cet hémicycle, d’autres pas, je ne sais pas. » « C’était ça le tumulte, d’accord », a souri Marie-Agnès Poussier-Winsback. Quelques minutes auparavant, c’est le penalty raté par Kylian Mbappé qui n’avait pas échappé à des députés, dont Gabriel Attal, se prenant la tête entre les mains après l’arrêt du gardien marocain Yassine Bounou.

Toujours un œil sur les bleus !🇫🇷👀 pic.twitter.com/vH3ZHheCpL — Xavier Albertini (@xavieralbertini) July 10, 2026