Équipe de France : Mbappé provoque un «tumulte» à l’Assemblée nationale, la séquence improbable publiée sur les réseaux sociaux

16,1 millions de téléspectateurs étaient présents devant leur poste de télévision pour assister sur M6 à la victoire de l’équipe de France face au Maroc (2-0). À l’Assemblée nationale aussi, certains députés ont suivi de près la performance de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers.
Pendant que l’équipe de France affrontait le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde, une partie des députés étaient présents à l'Assemblée nationale ce jeudi soir. Ce qui n’a pas empêché certains d'entre eux de suivre d’un œil la performance des Bleus, vainqueurs face aux Lions de l’Atlas grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. L’ouverture du score du capitaine tricolore a d’ailleurs donné lieu à quelques réactions euphoriques dans l’hémicycle, de quoi déconcerter Marie-Agnès Poussier-Winsback, qui présidait la séance.
« Mme la présidente, j'ai le plaisir de vous annoncer que Kylian Mbappé a marqué »
« S’il vous plait ! Attendez, là je ne sais pas, il y a peut-être une émotion, une forme de tumulte pour le football, je ne sais pas quoi », a lancé la Vice-présidente de l'Assemblée nationale, obtenant davantage de précisions de la part du co-rapporteur, Xavier Albertini : « Mme la présidente, j'ai le plaisir de vous annoncer que Kylian Mbappé a marqué, paraît-il, un but extraordinaire. Certains l’auraient vu dans cet hémicycle, d’autres pas, je ne sais pas. » « C’était ça le tumulte, d’accord », a souri Marie-Agnès Poussier-Winsback. Quelques minutes auparavant, c’est le penalty raté par Kylian Mbappé qui n’avait pas échappé à des députés, dont Gabriel Attal, se prenant la tête entre les mains après l’arrêt du gardien marocain Yassine Bounou.
« Quoi qu'il arrive, ce sera une revanche au final »
L’équipe de France a désormais rendez-vous avec le vainqueur du match opposant l’Espagne à la Belgique le mardi 14 juillet, jour de Fête nationale. « Quoi qu'il arrive, ce sera une revanche au final. Si ce sont les Belges, ils voudront une revanche (Mondial 2018) et si c'est l'Espagne, on voudra une revanche (Euro 2024). Ce n'est pas trop ma préoccupation », confiait Kylian Mbappé après la rencontre.