Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé meilleur que Zidane et Pelé ? L’avis tranché en direct sur RMC !

Totalisant désormais 20 buts en Coupe du Monde, Kylian Mbappé fait déjà partie des plus grands joueurs de l’histoire de cette compétition. Pour Walid Acherchour, l’attaquant de l’équipe de France a déjà surpassé des légendes comme Zinédine Zidane ou encore Pelé dans l’historique de la plus grande des compétitions.
Buteur ce jeudi soir face au Maroc, Kylian Mbappé en est déjà à 8 buts sur cette coupe du Monde 2026. L’attaquant français, vainqueur de la compétition en 2018 et finaliste malheureux il y a quatre ans, comptabilise 20 réalisations au total, le tout en 20 matchs disputés. Pour Walid Acherchour, l’historique de Mbappé en Coupe du Monde est déjà totalement légendaire.
« Il est en train de jouer pour l’histoire de la Coupe du monde, d’être le meilleur joueur de l’histoire de la Coupe du monde »
« Mbappé est à la table de Platini et Zidane, et la table il peut la renverser en deux matchs. Mon joueur préféré de tous les temps c’est Zinédine Zidane. Mais si on doit parler factuellement, uniquement de football et d’accomplissement, faire trois demi-finales en 2018, 2022 et en 2026… Le tout à trois postes différents c’est-à-dire ailier droit en 2018, ailier gauche en 2022 et numéro 9 en 2026 et avec toute la pression qu’il a, avec le brassard de capitaine, en mettant 20 buts en Coupe du monde... En fait il est en train de jouer pour l’histoire de la Coupe du monde, d’être le meilleur joueur de l’histoire de la Coupe du monde. S’il va chercher cette troisième finale, même Pelé la troisième finale il n’était pas là et il n’a joué que deux matchs », a ainsi affirmé le chroniqueur au micro de l’After Foot sur les ondes de RMC.
« On aime ou on n’aime pas, on monte ou on descend, mais sur Mbappé, c’est factuel »
« Est-ce que vous vous rendez compte de ce que fait Kylian Mbappé dans la compétition la plus suivie et la plus regardée? Ce n’est peut-être pas la compétition la plus forte en termes de jeu mais sentimentalement, émotionnellement et mentalement, c’est la plus grande compétition. Il n’y a pas de faille dans son histoire avec la Coupe du monde. Est-ce qu’on se rend compte de ça? Il n’y a pas de blessure, il n’y a pas de match raté. En fait, à chaque fois il est fiable. Il est d’une justesse et il est décisif pour l’équipe de France. On peut se toucher sur la nostalgie, constamment sur la nostalgie, parce qu’on est des spécialistes de la nostalgie… Mais il faut vivre aussi dans son temps et accepter les choses. On aime ou on n’aime pas, on monte ou on descend, mais sur Mbappé, c’est factuel », conclut Walid Acherchour.