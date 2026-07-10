Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé meilleur que Zidane et Pelé ? L’avis tranché en direct sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Totalisant désormais 20 buts en Coupe du Monde, Kylian Mbappé fait déjà partie des plus grands joueurs de l’histoire de cette compétition. Pour Walid Acherchour, l’attaquant de l’équipe de France a déjà surpassé des légendes comme Zinédine Zidane ou encore Pelé dans l’historique de la plus grande des compétitions.

Buteur ce jeudi soir face au Maroc, Kylian Mbappé en est déjà à 8 buts sur cette coupe du Monde 2026. L’attaquant français, vainqueur de la compétition en 2018 et finaliste malheureux il y a quatre ans, comptabilise 20 réalisations au total, le tout en 20 matchs disputés. Pour Walid Acherchour, l’historique de Mbappé en Coupe du Monde est déjà totalement légendaire.

« Il est en train de jouer pour l’histoire de la Coupe du monde, d’être le meilleur joueur de l’histoire de la Coupe du monde » « Mbappé est à la table de Platini et Zidane, et la table il peut la renverser en deux matchs. Mon joueur préféré de tous les temps c’est Zinédine Zidane. Mais si on doit parler factuellement, uniquement de football et d’accomplissement, faire trois demi-finales en 2018, 2022 et en 2026… Le tout à trois postes différents c’est-à-dire ailier droit en 2018, ailier gauche en 2022 et numéro 9 en 2026 et avec toute la pression qu’il a, avec le brassard de capitaine, en mettant 20 buts en Coupe du monde... En fait il est en train de jouer pour l’histoire de la Coupe du monde, d’être le meilleur joueur de l’histoire de la Coupe du monde. S’il va chercher cette troisième finale, même Pelé la troisième finale il n’était pas là et il n’a joué que deux matchs », a ainsi affirmé le chroniqueur au micro de l’After Foot sur les ondes de RMC.