«Je me suis laissé déconcentrer» : Kylian Mbappé désigne l'autre fautif de son penalty raté pendant France/Maroc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, l’équipe de France a dominé le Maroc lors des quarts de finale de la Coupe du Monde (2-0). Si Kylian Mbappé a inscrit son huitième but sur la compétition, le capitaine des Bleus a également manqué un penalty en première période. Après cette victoire, la star du Real Madrid est revenue sur cet épisode étrange.

L’équipe de France est au rendez-vous. Ce jeudi, les Bleus se sont imposés face au Maroc (2-0) et verront bien les demi-finales de cette Coupe du Monde 2026. Exceptionnel sur le tournoi, Kylian Mbappé a ouvert le score en seconde période d’une magnifique frappe enroulée. Mais avant ce huitième but sur ce mondial, l’attaquant du Real Madrid a vécu une première période plus agitée, avec notamment cet épisode du penalty raté. Après l’avoir brillamment provoqué, le capitaine de l’équipe de France a manqué ce tir au but après une course d’élan spéciale et une frappe plutôt molle.

Un penalty manqué qui a fait débat Du côté français, c’était la confusion. Car après avoir désigné le point de penalty, l’arbitre a attendu de longues minutes avant d’autoriser Kylian Mbappé à frapper. Un délai qui a rendu notamment Ousmane Dembélé fou de rage. Après la rencontre, le numéro 10 français n’a pas manqué d’affirmer que ce délai et cette confusion de l’arbitre ne l’ont clairement pas aidé à se concentrer afin de frapper au mieux ce tir au but.