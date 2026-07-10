«Raciste et xénophobe» : Une nouvelle sénatrice paraguayenne s'en prend à Kylian Mbappé

Axel Cornic

Kylian Mbappé semble s’être fait plus d’un ennemi au Paraguay, où les attaques les plus crasses et les plus ridicules se multiplient depuis quelques jours. Après la sénatrice Celeste Amarilla, qui a proféré des insultes ouvertement racistes, c’est en effet une de ses collègues qui a décidé de s’en prendre au capitaine de l’équipe de France.

Ça ne s’arrête plus. Un véritable flot de racisme et de haine se déverse depuis quelques jours et vient entacher le parcours de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026. La cible n’est autre que Kylian Mbappé, coupable vraisemblablement d’arrogance face aux joueurs paraguayen, lors du huitième de finale du 4 juillet dernier.

Celeste Amarilla n’est (malheureusement) pas seule On connait désormais tous celle qui a mis le feu aux poudres avec ses propos ouvertement racistes. La sénatrice Celeste Amarilla s’est en effet fait connaitre par le monde entier assurant que Kylian Mbappé est un « abruti qui n'a même pas appris à écrire » dans une publication sur X et ajoutant : « au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés ». Elle a depuis retiré ce post, mais elle ne s’est pas excusée pour autant, continuant d’ailleurs ses attaques. Ce mercredi par exemple, elle a par exemple traité l’attaquant de l’équipe de France de « fils de pute » lors d’une séance du Sénat.