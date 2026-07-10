«Raciste et xénophobe» : Une nouvelle sénatrice paraguayenne s'en prend à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé semble s’être fait plus d’un ennemi au Paraguay, où les attaques les plus crasses et les plus ridicules se multiplient depuis quelques jours. Après la sénatrice Celeste Amarilla, qui a proféré des insultes ouvertement racistes, c’est en effet une de ses collègues qui a décidé de s’en prendre au capitaine de l’équipe de France.
Ça ne s’arrête plus. Un véritable flot de racisme et de haine se déverse depuis quelques jours et vient entacher le parcours de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026. La cible n’est autre que Kylian Mbappé, coupable vraisemblablement d’arrogance face aux joueurs paraguayen, lors du huitième de finale du 4 juillet dernier.
Celeste Amarilla n’est (malheureusement) pas seule
On connait désormais tous celle qui a mis le feu aux poudres avec ses propos ouvertement racistes. La sénatrice Celeste Amarilla s’est en effet fait connaitre par le monde entier assurant que Kylian Mbappé est un « abruti qui n'a même pas appris à écrire » dans une publication sur X et ajoutant : « au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés ». Elle a depuis retiré ce post, mais elle ne s’est pas excusée pour autant, continuant d’ailleurs ses attaques. Ce mercredi par exemple, elle a par exemple traité l’attaquant de l’équipe de France de « fils de pute » lors d’une séance du Sénat.
« S'il n'a pas été capable de marquer un but, qu'il ne vienne pas ensuite me reprocher l'incompétence d'un citoyen paraguayen »
Au Paraguay, nombreux ont rapidement condamné ses propos, mais d’autres ont plutôt fait le choix de la soutenir comme Yolanda Paredes, qui accuse Mbappé d’avoir eu une attitude « raciste et xénophobe ». « S'il n'a pas été capable de créer une occasion de but, de marquer un but, qu'il ne vienne pas ensuite me reprocher sur Twitter l'incompétence d'un citoyen paraguayen sur le terrain » a déclaré la sénatrice du parti d’extrême-droite paraguayen. « À quel moment un footballeur peut-il utiliser son influence politique en France pour faire pression sur le Paraguay et sur notre collègue Amarilla ? Je veux savoir en quoi, dans cette histoire, le Paraguay est inférieur à la France ».