Kylian Mbappé - «Ce fils de p***» : Le nouveau dérapage de la sénatrice paraguayenne

Axel Cornic

Un triste feuilleton rythme le quotidien de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 depuis quelques jours, avec Kylian Mbappé qui se trouve au centre d’un incident diplomatique malgré lui. La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a en effet proféré des insultes racistes à son encontre et a refusé de s’excuser, en jetant d’ailleurs encore de l’huile sur le feu ce mercredi.

Elle n’a décidément honte de rien. Le racisme décomplexe de Celeste Amarilla est venu entacher l’aventure de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026. Et les multiples réactions des derniers jours ne l’ont en rien poussée à revoir sa position, puisqu’elle continue de s’en prendre à Kylian Mbappé.

« Ce fils de pute refuse de lui serrer la main et lui crie au visage » Cela a une nouvelle fois été le cas ce mercredi, puisqu’elle a décidé de déverser sa haine lors d’une séance du Sénat, se cherchant des excuses toujours plus ridicules. « Quand Orlando Gill (le gardien du Paraguay, NDLR), un jeune qui mettait sans doute les pieds en Coupe du monde pour la première fois, qui découvrait probablement l'Europe pour la première fois, jouait devant le monde entier et tend la main avec toute l'humilité d'un Paraguayen, ce fils de pute refuse de lui serrer la main et lui crie au visage » a lancé Celeste Amarilla.