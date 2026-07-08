Equipe de France : Didier Deschamps va perdre trois joueurs importants à la Coupe du Monde ?

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'équipe de France va se frotter au Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Ayant écopé d'un carton jaune contre le Paraguay au tour précédent, Michael Olise, Bradley Barcola et Manu Koné sont sous le coup d'une suspension pour une éventuelle demi-finale.

Pour disputer la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a convoqué 26 joueurs au total. Pour le moment, cinq membres du groupe n'ont pas encore eu la moindre minute de jeu à se mettre sous la dent : Brice Samba, Robin Risser, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté et Warren Zaïre-Emery. En fonction du scénario du quart de finale de la compétition face au Maroc, certains d'entre eux peuvent espérer être alignés. Si Aurélien Tchouameni est incertain pour le prochain match, trois protégés de Didier Deschamps sont sous le coup d'une suspension pour une éventuelle demi-finale : Michael Olise, Manu Koné et Bradley Barcola.

France-Paraguay : Olise, Barcola et Koné ont été avertis Le huitième de finale de la Coupe du Monde entre la France et le Paraguay a été particulièrement animé. Alors que les joueurs adverses étaient rugueux, il y a eu des tensions, et trois membres du groupe tricolore ont été avertis par l'arbitre : Michael Olise, Manu Koné et Bradley Barcola. Comme l'a annoncé Didier Deschamps en conférence de presse ce mercredi après-midi, le carton jaune de son numéro 11 a été confirmé.