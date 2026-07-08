France/Maroc - Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps lâche une réponse pour Aurélien Tchouameni !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la veille d’affronter le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a donné des nouvelles d’Aurélien Tchouameni. Touché aux adducteurs, le milieu de terrain du Real Madrid était forfait contre le Paraguay (1-0) lors du tour précédent, mais va mieux, a fait savoir le sélectionneur de l’équipe de France.

Touché aux adducteurs juste avant le huitième de finale de l’équipe de France face au Paraguay (1-0), Aurélien Tchouameni avait été contraint de déclarer forfait pour cette rencontre, remplacé par Manu Koné aux côtés d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain du Real Madrid avait été titularisé contre le Sénégal (3-1), la Norvège (4-1) et la Suède (3-0), mais sa présence jeudi en quarts de finale face au Maroc est très incertaine.

Deschamps donne des nouvelles de Tchouameni Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille de cette rencontre, Didier Deschamps a donné des nouvelles d’Aurélien Tchouameni, sans préciser s’il sera disponible pour affronter les Lions de l’Atlas. « Aurélien va mieux », a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France. « Il n’y a que lui à voir, mais il va mieux. Je ne peux pas vous en dire plus. Il participera peut-être à la séance d’entraînement aujourd’hui (mercredi). Il faut que je fasse le point. Autrement, les autres sont tous disponibles. »