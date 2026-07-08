«C’est un grand seigneur» : Une star de l’équipe de France a fait un cadeau à Materazzi après le coup de boule de Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Italie en 2006 en battant la France (1-1 a.p., 5-3 aux t.a.b.) en finale, Marco Materazzi restera à jamais associé au coup de boule que lui a asséné Zinedine Zidane. Malgré ce fait de match, le défenseur a pu échanger son maillot avec un joueur de l’équipe de France.

Marco Materazzi a été le grand protagoniste du sacre de l’Italie à la Coupe du monde 2006. Auteur du but égalisateur face à la France en finale (1-1 a.p., 5-3 aux t.a.b.), l’ancien défenseur avait ensuite fait disjoncter Zinedine Zidane, exclu pour son coup de boule durant la prolongation. « Le fait de ne pas m'attendre à son coup de boule a été un avantage, car, si je l'avais senti, j'aurais fait un geste de la main par exemple pour le repousser, et je pense que l'arbitre nous aurait expulsés tous les deux. Je n'ai même aucun doute là-dessus, reconnaît Materazzi vingt ans après, dans un entretien accordé à France Football. Vu que je ne m'y attendais pas, mon corps n'était pas non plus rigide, donc je ne me suis pas fait mal, car un coup de tête aussi fort aurait pu créer des dégâts physiques. »

« Aller les consoler, c'est un manque de respect » Au cours de l’interview, Marco Materazzi revient en longueur sur cette finale et le geste de Zinedine Zidane, mais aussi sur l’après-match. « Je ne suis pas un hypocrite. À moins que ce soit un ex-coéquipier, je préfère laisser les adversaires dans la solitude. Aller les consoler, c'est un manque de respect, tu sais que lui est le plus triste au monde et toi le plus heureux », explique le champion du monde 2006, qui a tout de même eu un échange avec Thierry Henry.