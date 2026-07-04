Coupe du Monde 2026 : Attendue par le Maroc, l'équipe de France annonce le verdict pour Aurélien Tchouaméni !

Alexis Brunet

Ce samedi soir, l’équipe de France affronte le Paraguay en huitième de finale de Coupe du monde sans Aurélien Tchouaméni. Le vice-capitaine des Bleus s’est malheureusement blessé aux adducteurs à l’entraînement et il a donc dû déclarer forfait. Avant la rencontre face aux Paraguayens, Guy Stéphan a donné des nouvelles du joueur du Real Madrid.

Il est le grand absent de ce match contre le Paraguay. Très en vie depuis le début de la compétition, Aurélien Tchouaméni a malheureusement dû déclarer forfait pour le huitième de finale de l’équipe de France ce samedi. Le milieu de terrain du Real Madrid s’est blessé à l’entraînement au niveau des adducteurs et il a été remplacé poste pour poste par Manu Koné.

Guy Stéphan donne des nouvelles de Tchouaméni Avant la rencontre face au Paraguay, Guy Stéphan a été interrogé par M6 au sujet d’Aurélien Tchouaméni. L’entraîneur adjoint de l’équipe de France a confirmé qu’il était touché au niveau des adducteurs. « Il a un petit souci musculaire au niveau des adducteurs, même si c'est une zone un peu plus large. Il s'est fait ça pendant l'entraînement, il va avoir des soins et quelques jours de repos. Dire combien, c'est difficile aujourd'hui (samedi) mais on espère tous que ce ne sera pas long. »