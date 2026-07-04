Coupe du Monde 2026 : Coup dur pour l'équipe de France, c'est plus grave que prévu pour Aurélien Tchouaméni !

Alexis Brunet

Très en vue depuis le début de la Coupe du monde 2026, Aurélien Tchouaméni va malheureusement manquer le huitième de finale contre le Paraguay ce samedi soir à cause d’une blessure. Le milieu de terrain aurait une petite lésion au niveau des adducteurs et une participation à un éventuel quart de finale semble très incertaine.

Ce samedi à 23H heure française, l’équipe de France va disputer son huitième de finale de Coupe du monde contre le Paraguay. Une rencontre très attendue à laquelle ne participera pas Aurélien Tchouaméni. Essentiel au milieu de terrain, le joueur du Real Madrid s’est malheureusement blessé à l’entraînement et il devrait être remplacé par Manu Koné qui évoluera aux côtés d’Adrien Rabiot.

C’est plus grave que prévu pour Tchouaméni Un gros coup dur pour Didier Deschamps car Aurélien Tchouaméni fait partie des cadres de l’équipe de France dont il est le vice-capitaine. Le milieu de terrain a joué à chaque fois 90 minutes lors des rencontres face au Sénégal, à la Norvège et à la Suède et il était resté sur le banc contre l’Irak. Malheureusement, selon les informations de L’Équipe, la blessure du joueur du Real Madrid serait un peu plus grave que prévu. Ce dernier souffrirait d’une petite lésion aux adducteurs et il y a de grandes chances pour qu’il rate également le possible quart de finale qui aura lieu le 9 juillet. Si tout va bien, il devrait toutefois pouvoir être apte pour la demi-finale qui aura lieu le 14 juillet, si les Bleus sont encore en lice.