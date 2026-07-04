Scandale raciste à la Coupe du Monde 2026, les Pays-Bas portent plainte devant la justice !

Alexis Brunet

Dans la nuit de lundi à mardi, les Pays-Bas se sont inclinés en seizièmes de finale contre le Maroc. Les deux équipes ont dû se départager lors de la séance de tirs au but et trois Hollandais se sont manqués contre seulement deux Marocains. Par la suite, les insultes racistes ont été prononcées à l’encontre de Néerlandais ayant raté leur tentative, ce qui a poussé la fédération néerlandaise à porter plainte.

Après un quart de finale en 2022, les Pays-Bas ont cette fois quitté la Coupe du monde 2026 dès les seizièmes de finale. Les hommes de Ronald Koeman sont tombés face au Maroc alors qu’ils menaient au score jusqu’à la 91ème minute, moment choisi par Issa Diop pour remettre les équipes à égalité de la tête. Le match s’est par la suite prolongé jusqu’aux tirs au but et ce sont finalement les Lions de l’Atlas qui se sont imposés, trois tentatives réussies à deux.

Les Pays-Bas portent plainte après des insultes racistes visant certains joueurs Justin Kluivert, Quinten Timber et Crysencio Summerville ont loupé leur tentative pour les Pays-Bas et malheureusement cela a eu de très fâcheuses répercussions. Les trois joueurs ont fait l’objet d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé la fédération de football néerlandaise à porter plainte auprès du procureur général des Pays-Bas. « Il n'est malheureusement jamais possible d'être exhaustif, de détecter et de sanctionner chaque réaction raciste, mais la KNVB tient à envoyer un signal très clair : il y a des limites et ceux qui les franchissent s'exposent à des conséquences », a expliqué cette dernière dans un communiqué.