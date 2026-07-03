Coupe du Monde 2026 : «Il est complètement bidon», le craquage de Daniel Riolo sur l'Algérie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette nuit, l’Algérie a été éliminée de la Coupe du Monde après une défaite sans conteste face à la Suisse (2-0). Alors que le peuple algérien s’est montré en colère vis-à-vis des prestations récentes proposée sur ce mondial, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots concernant Vladimir Petkovic et les « Fennecs ».

Une grosse désillusion. Après avoir nourri certaines ambitions sur cette Coupe du Monde 2026, l’Algérie a été rattrapée par la réalité. Éliminés par la Suisse cette nuit, les « Fennecs » n’auront clairement pas été à la hauteur, ce qui a déçu de nombreux fans. En direct des États-Unis, Daniel Riolo a tenu à débriefer ce fiasco algérien au mondial.

« Le sélectionneur est complètement bidon » « La jeunesse n’a pas trouvé sa place, les vieux ne veulent pas lâcher la leur, le sélectionneur est complètement bidon ! La clairement il y a besoin d’un grand coup de balai. On le sait c’est une sélection qui déchaîne beaucoup de passions. Ils ne peuvent pas se traîner avec une sélection pareille qui leur fait honte. Je n’ai jamais cru qu’ils pourraient faire quelque chose sur cette Coupe du Monde parce que le problème il dure depuis trop longtemps. Le sélectionneur on n’a rien compris à son travail », a ainsi confié le célèbre éditorialiste au micro de RMC ce vendredi.