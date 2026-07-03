Coupe du Monde 2026 : La sélection anglaise victime d’un sabotage inédit au Mexique ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté face à la République démocratique du Congo en 16èmes de finale, l'Angleterre a bien validé sa place pour les huitièmes de finale. Les hommes de Thomas Tuchel vont affronter l'un des pays hôtes, le Mexique, pour tenter d'aller plus loin dans la compétition. Si l'ambiance promet d'être au rendez-vous, la préparation de ce match pourrait être perturbée avant la rencontre en raison d'un sabotage...

Pour tenter de décrocher une place en quarts de finale, l'Angleterre va devoir se débarrasser du Mexique lundi à 2 heures du matin heure française. Le pays hôte n'a toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de la compétition et quand on organise la compétition, on peut avoir certains avantages pour essayer d'apporter de l'aide à son pays. La sélection anglaise, qui a déjà connu des mésaventures dans sa préparation depuis son arrivée aux Etats-Unis, pourrait avoir de la visite à son hôtel...

L'Angleterre plombée par les supporters mexicains ? En tant que pays hôte, le Mexique rêve d'aller le plus loin dans cette Coupe du monde, même si les dernières échéances se dérouleront aux Etats-Unis. D'après les information révélées par The Sun, des journalistes mexicains prépareraient une mauvaise surprise à la sélection anglaise. En effet, ils menacent de révéler l'endroit où l'hôtel des Three Lions se trouve, alors que le match se déroule à Mexico. Le lieu est pour le moment tenu secret par les Anglais mais ils veulent tenter de perturber la préparation de leurs adversaires comme cela avait été le cas avant le match face à l'Equateur.