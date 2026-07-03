Cristiano Ronaldo : Ce nouveau record à la Coupe du monde que même Lionel Messi va avoir du mal à battre !

Buteur contre la Croatie (2-1) dans la nuit de jeudi à vendredi, Cristiano Ronaldo (41 ans) a inscrit sa première réalisation dans une phase finale de Coupe du monde. De quoi lui permettre de battre un nouveau record avant d’aller défier l’Espagne en huitième.
Mené au score par la Croatie (2-1), le Portugal est finalement parvenu à décrocher son billet pour les huitièmes de finale, avec notamment un but de Cristiano Ronaldo, le premier de sa carrière en phase à élimination directe. « C'était un match difficile. Nous savions que la Croatie est une équipe fantastique. En première période, nous avons dominé et en deuxième, après le but, nous avons un peu paniqué. Mais c'est ça, le football », a réagi le numéro 7 après la rencontre, au micro de Fox Sports.
Nouveaux records pour Cristiano Ronaldo
Et d’ajouter : « Après mon but hors-jeu, les gens ont commencé à y croire, nous avons demandé aux supporters de nous aider et, après le penalty, je pense que c'était un peu mieux pour nous. Nous nous sommes créé quelques occasions et je pense qu'au final, nous méritons de gagner ce match ». En trouvant le chemin des filets à l’âge de 41 ans et 147 jours, Cristiano Ronaldo est un peu plus entré dans l’histoire du football.
Un but historique
Comme le souligne Stars Foot sur X, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur le plus vieux à trouver le chemin des filets dans une phase finale de Coupe du monde, devançant Pepe (39 ans et 283 jours), Roger Milla (38 ans et 34 jours), Pepe (39 ans et 283 jours), Gunnar Gren (37 ans et 236 jours) et Ivan Perisic (37 ans et 150 jours), également buteur dans ce seizième de finale.
Cristiano Ronaldo est également le joueur le plus âgé à avoir disputé un match en phase à élimination directe dans l'histoire de la Coupe du Monde devant Luka Modric (40 ans et 296 jours). Si Lionel Messi (39 ans) veut faire mieux, il faudra encore être présent dans quatre ans pour le Mondial organisé en Espagne, au Portugal et au Maroc.