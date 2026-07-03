Cristiano Ronaldo : Ce nouveau record à la Coupe du monde que même Lionel Messi va avoir du mal à battre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Buteur contre la Croatie (2-1) dans la nuit de jeudi à vendredi, Cristiano Ronaldo (41 ans) a inscrit sa première réalisation dans une phase finale de Coupe du monde. De quoi lui permettre de battre un nouveau record avant d’aller défier l’Espagne en huitième.

Mené au score par la Croatie (2-1), le Portugal est finalement parvenu à décrocher son billet pour les huitièmes de finale, avec notamment un but de Cristiano Ronaldo, le premier de sa carrière en phase à élimination directe. « C'était un match difficile. Nous savions que la Croatie est une équipe fantastique. En première période, nous avons dominé et en deuxième, après le but, nous avons un peu paniqué. Mais c'est ça, le football », a réagi le numéro 7 après la rencontre, au micro de Fox Sports.

Nouveaux records pour Cristiano Ronaldo Et d’ajouter : « Après mon but hors-jeu, les gens ont commencé à y croire, nous avons demandé aux supporters de nous aider et, après le penalty, je pense que c'était un peu mieux pour nous. Nous nous sommes créé quelques occasions et je pense qu'au final, nous méritons de gagner ce match ». En trouvant le chemin des filets à l’âge de 41 ans et 147 jours, Cristiano Ronaldo est un peu plus entré dans l’histoire du football.