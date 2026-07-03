Algérie : Une star de l’équipe annonce son départ après l’élimination en Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Opposée à la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Algérie a été éliminée dès les seizièmes de finale de cette Coupe du monde en Amérique du Nord (0-2). Après la rencontre, Riyad Mahrez a indiqué qu’il venait de disputer son dernier match avec les Fennecs, douze ans après sa première apparition.

Dominée par la Suisse, l’Algérie a été éliminée de la Coupe du monde 2026 assez logiquement dès les 16es de finale. L’heure est désormais au bilan pour les Fennecs, qui n’ont remporté qu’un match durant la compétition, face à la Jordanie (2-1) en phase de groupes. « Il ne faut pas penser que tout ce qu’on a fait est mauvais, a relativisé Davide Morandi, l’adjoint de Vladimir Petkovic. Il y a de la déception, on a voulu rendre fier le peuple algérien et c’est ça qui doit rester. On a encaissé 9 buts mais ce n’est pas la défense, il y a les milieux, les attaquants, c’est une question de bloc. C’est vrai que c’est beaucoup mais il faut penser que c’est la Coupe du Monde, et les adversaires sont d’un autre niveau. Messi nous a mis 3 buts et il continue de marquer là donc c’est ça qu’il faut retenir. »

« C’était mon dernier match » « L’objectif était de passer, c’était un match à notre portée. On prend deux buts sur des erreurs, à ce niveau-là on paie cash, a quant à lui regretté Riyad Mahrez au micro de beIN Sports. Il y a toujours des choses positives, on a passé le premier tour, on arrive au deuxième tour, on n’a pas démérité, mais on concède trop de buts pour espérer quelque chose. » Relancé sur son avenir avec l’Algérie, et le fait d’avoir réalisé sa « dernière apparition en Coupe du monde », le capitaine a indiqué qu’il ne reviendrait pas : « dernière apparition avec la sélection. C’était mon dernier match ».