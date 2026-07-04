Coupe du Monde 2026 : L'équipe de France va vivre une nouvelle galère à cause de la météo ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, l’équipe de France affronte le Paraguay en 8èmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre à Philadelphie en Pennsylvanie, où il devrait faire extrêmement chaud. Comme face à l’Irak en poules, la rencontre des Bleus pourrait être perturbée par les orages. Explications.

L’équipe de France a un gros rendez-vous sur cette Coupe du Monde 2026. Ce samedi soir, les Bleus font face au Paraguay, tombeur de l’Allemagne au tour précédent, en 8èmes de finale du mondial. Une rencontre qui va se tenir à Philadelphie sous une chaleur extrême. En effet, comme l’indique RMC, les partenaires de Kylian Mbappé vont devoir affronter cette redoutable équipe sud-américaine sous 37 degrés durant la quasi-totalité de la rencontre.

Des risques d’orages à Philadelphie Mais comme face à l’Irak en poules, ce sont également les orages qui pourraient perturber le match de l’équipe de France. En effet, les dernières prévisions météo annoncent que le taux d’humidité dans l’air sera extrêmement variable, et devrait osciller entre 36% et 72%. Des potentiels coups de tonnerre sont annoncés pour 18h et 19h, soit l’horaire dans lequel la rencontre devrait tout juste se terminer… Rappelons que face à l’Irak, la rencontre des Bleus avait été interrompue pendant plus d’une heure, ce qui n’avait pas manqué d’agacer tout de même le sélectionneur Didier Deschamps.