Coupe du monde 2026 : L’équipe de France soutenue par Antoine Dupont avant le Paraguay

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Actuellement aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde 2026, l'Equipe de France dispute les huitièmes de finale ce samedi face au Paraguay. Les Bleus peuvent compter sur un grand soutien de la part de tout un pays, y compris celui d'Antoine Dupont. Le capitaine du XV de France, tout juste couronné d'un nouveau titre de champion de France avec le Stade Toulousain, sera derrière eux.

Impressionnante depuis le début de la compétition, l'Equipe de France aura bien envie de poursuivre sa belle série face au Paraguay ce samedi. Les hommes de Didier Deschamps seront favoris pour accéder aux quarts de finale et ils semblent avoir conquis à nouveau le cœur des Français en cette période de Mondial. C'est le cas pour Antoine Dupont qui suit de près les aventures de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers.

Antoine Dupont à fond derrière les Bleus Capitaine du XV de France, Antoine Dupont n'était pas présent ce samedi matin lors du match face à la Nouvelle-Zélande, premier du Championnat des Nations, cette nouvelle compétition opposant les nations des deux hémisphères. Pour Ouest-France, il a fait savoir qu'il suivait également à fond l'Equipe de France de football. « Je regarde la Coupe du monde ? Oui, bien sûr. Je supporte les Bleus à distance. Ils font un boulot remarquable pour le moment. Ils gagnent avec la manière, donc on espère que ça va durer encore quelques semaines. Je pourrais aller les voir s’ils vont loin ? Je ne sais pas si j’aurai l’occasion d’aller les voir, mais, dans tous les cas, je les soutiendrai à la télévision » confie-t-il.