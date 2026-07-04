Coupe du monde 2026 : La Norvège annonce un plan insolite face à Neymar

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grâce à sa victoire contre la Côte d'Ivoire, la Norvège va disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à un adversaire de taille : le Brésil. La Seleçao n'impressionne pas forcément depuis le début de la compétition et pour ce match qui aura lieu dimanche à 22h en France, Carlo Ancelotti pourrait peut-être se servir de Neymar. La Norvège a déjà prévu le coup !

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la 3ème fois de son histoire, la Norvège devra se débarrasser du Brésil pour aller plus loin. Les hommes de Stale Solbakken réussissent un bon début de compétition et peuvent largement mettre en difficulté cette Seleçao. Sélectionné par Carlo Ancelotti, Neymar pourrait avoir un rôle à jouer pendant cette rencontre. Mais la Norvège a préparé un plan insolite s'il venait à jouer !

« Ce sera plutôt un 7-3-0 » Vendredi, le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken a été interrogé sur la prochaine rencontre face au Brésil par les journalistes. Ce dernier a réagi avec humour à une question sur l'éventuelle présence de Neymar, qui n'a toujours pas disputé la moindre minute. « Le Brésil est favori, mais ce n'est pas du 90-10. Je pense que c'est un match équilibré mais le Brésil sera favori. Neymar sur le banc ? Tant qu'il y reste, ça me va. Jouer en 4-5-1 quand il entre ? Non, ce sera plutôt un 7-3-0. Si, si, vous verrez ! » assure-t-il, comme rapporté par L'Equipe.