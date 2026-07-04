Coupe du monde 2026 : La Norvège annonce un plan insolite face à Neymar

Grâce à sa victoire contre la Côte d'Ivoire, la Norvège va disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à un adversaire de taille : le Brésil. La Seleçao n'impressionne pas forcément depuis le début de la compétition et pour ce match qui aura lieu dimanche à 22h en France, Carlo Ancelotti pourrait peut-être se servir de Neymar. La Norvège a déjà prévu le coup !
Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la 3ème fois de son histoire, la Norvège devra se débarrasser du Brésil pour aller plus loin. Les hommes de Stale Solbakken réussissent un bon début de compétition et peuvent largement mettre en difficulté cette Seleçao. Sélectionné par Carlo Ancelotti, Neymar pourrait avoir un rôle à jouer pendant cette rencontre. Mais la Norvège a préparé un plan insolite s'il venait à jouer !
« Ce sera plutôt un 7-3-0 »
Vendredi, le sélectionneur de la Norvège, Stale Solbakken a été interrogé sur la prochaine rencontre face au Brésil par les journalistes. Ce dernier a réagi avec humour à une question sur l'éventuelle présence de Neymar, qui n'a toujours pas disputé la moindre minute. « Le Brésil est favori, mais ce n'est pas du 90-10. Je pense que c'est un match équilibré mais le Brésil sera favori. Neymar sur le banc ? Tant qu'il y reste, ça me va. Jouer en 4-5-1 quand il entre ? Non, ce sera plutôt un 7-3-0. Si, si, vous verrez ! » assure-t-il, comme rapporté par L'Equipe.
La Norvège peut créer l'exploit
Vainqueur de 5 Coupes du monde dans son histoire, la sélection brésilienne est à la recherche d'une sixième étoile depuis 2002. Le Brésil n'arrive pas forcément dans les meilleures dispositions cette année mais une victoire finale est encore possible. Face à la Norvège d'Erling Haaland, il y aura une vraie opposition pour la Seleçao qui a toujours connu au moins les quarts de finale depuis 1994. « Toutes les équipes ont un bon plan pour contrer Vinicius, mais on a vu que ce n'était pas facile sur cette Coupe du monde. On fera de notre mieux. Il y a deux très bons défenseurs centraux au Brésil. Après, de là à jouer l'individuelle… Donc ça ne sera pas Gabriel contre Haaland. C'est le Brésil contre la Norvège. Je pense qu'Erling se déplace très bien et il y aura sans doute d'autres joueurs pour s'occuper de lui » poursuit Stolbakken.