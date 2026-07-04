Coupe du monde 2026 : Un «risque extrême» menace la rencontre France-Paraguay

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa brillante qualification pour les huitièmes de finale, la France va maintenant défier le Paraguay pour continuer son aventure dans cette Coupe du monde 2026. Sur le papier, les Bleus seront largement favoris mais ils pourraient être mis en difficulté par les conditions météo assez éprouvantes. A Philadelphie, les Bleus seront en effet dans une zone à « risque extrême. »

Ils s'y étaient préparés depuis des mois. Les Bleus devront faire face à des conditions météo plus compliquées que d'habitude pour continuer ce beau parcours lors de la Coupe du monde 2026. Face au Paraguay, les hommes de Didier Deschamps devront affronter des températures très chaudes à Philadelphie en ce jour de fête nationale américaine.

Les Bleus dans une zone à risque Comme le rapporte L'Equipe, à Philadelphie, où les Bleus défieront le Paraguay ce samedi, les autorités ont décidé d'annuler certaines festivités liées au 250ème anniversaire de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis en ce 4 juillet, jour de fête nationale. En effet, le quotidien français rajoute qu'il faisait 38° à l'ombre vendredi lorsque les joueurs se sont entraînés à exactement 24 heures du match. Face à ces fortes chaleurs, la parade est annulée à Philadelphie. La température ne sera pas vraiment plus supportable lors du match.