Coupe du monde 2026 : Un «risque extrême» menace la rencontre France-Paraguay

Après sa brillante qualification pour les huitièmes de finale, la France va maintenant défier le Paraguay pour continuer son aventure dans cette Coupe du monde 2026. Sur le papier, les Bleus seront largement favoris mais ils pourraient être mis en difficulté par les conditions météo assez éprouvantes. A Philadelphie, les Bleus seront en effet dans une zone à « risque extrême. »
Ils s'y étaient préparés depuis des mois. Les Bleus devront faire face à des conditions météo plus compliquées que d'habitude pour continuer ce beau parcours lors de la Coupe du monde 2026. Face au Paraguay, les hommes de Didier Deschamps devront affronter des températures très chaudes à Philadelphie en ce jour de fête nationale américaine.
Les Bleus dans une zone à risque
Comme le rapporte L'Equipe, à Philadelphie, où les Bleus défieront le Paraguay ce samedi, les autorités ont décidé d'annuler certaines festivités liées au 250ème anniversaire de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis en ce 4 juillet, jour de fête nationale. En effet, le quotidien français rajoute qu'il faisait 38° à l'ombre vendredi lorsque les joueurs se sont entraînés à exactement 24 heures du match. Face à ces fortes chaleurs, la parade est annulée à Philadelphie. La température ne sera pas vraiment plus supportable lors du match.
36° attendus face au Paraguay
Malgré ces fortes chaleurs, l'horaire du match des Bleus est toujours maintenu à 23h heure française, à 17h aux Etats-Unis. L'Equipe précise que 36° sont attendus durant le match de l'Equipe de France avec jusqu'à 40% d'humidité. Les Bleus, déjà passés par une longue interruption lors du match contre l'Irak en raison des trombes d'eau qui s'abattaient sur le stade ce soir-là, devront résister à ces fortes chaleurs. De son côté, Didier Deschamps ne devrait pas faire beaucoup de changements dans son onze de départ à l'exception d'Aurélien Tchouaméni, forfait.