Equipe de France : La mauvaise nouvelle tombe pour Deschamps avant d'affronter le Paraguay !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi, à 23h heure française, l'Equipe de France a rendez-vous en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay. Les Bleus, qui affichent une forme étincelante depuis le début de la compétition, seront largement favoris pour continuer la compétition. A quelques heures de ce rendez-vous très important, Didier Deschamps va toutefois devoir changer ses plans puisqu'une mauvaise nouvelle est tombée.

Auteur d'une prestation largement à la hauteur face à la Suède pour se qualifier en huitièmes de finale, l'Equipe de France semblait partir sur le même onze de départ pour affronter le Paraguay. Mais ce ne sera pas le cas puisqu'un forfait vient de changer les plans de Didier Deschamps. Les dernières informations laissaient entendre que le sélectionneur repartirait avec le même onze de départ, il faudra désormais s'adapter.

Tchouaméni forfait, Manu Koné le remplace Au milieu de terrain, c'est Aurélien Tchouaméni qui a disputé 3 des 4 premières rencontres de la France depuis le début du Mondial. Le joueur du Real Madrid avait été remplacé par Manu Koné lors du match face à l'Irak et le même scénario devrait se produire face au Paraguay puisque Tchouaméni est forfait à quelques heures de ce match. D'après RMC et L'Equipe, il a ressenti une gêne à la cuisse lors de la dernière séance d'entraînement et ne pourra pas disputer le match.