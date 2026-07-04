Dopage : Huit joueurs ont été testés positifs à la Coupe du Monde 2026 !

Amadou Diawara

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, la Tunisie a vécu une compétition cauchemardesque. En effet, le parcours des Aigles de Carthage a viré au fiasco. Avec aucun point au compteur, les hommes d'Hervé Renard ont été éliminés dès le premier tour. Et pour ne pas arranger les affaires de la Tunisie, huit joueurs ont été testés positifs au clenbutérol.

Sous la houlette de Sabri Lamouchi, la Tunisie a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Tombés dans le groupe F lors du tirage au sort de la compétition, les Aigles de Carthage ont affronté à la fois la Suède, le Japon et les Pays-Bas au premier tour. Toutefois, ils ont essuyé trois lourdes défaites. Et l'arrivée d'Hervé Renard à la place de Sabri Lamouchi après le premier match n'aura rien changé.

Des joueurs de la Tunisie ont consommé du clenbutérol A l'issue de la phase de groupes de la Coupe du Monde, la Tunisie a terminé à la dernière place avec trois défaites (0 point, -10). Eliminés dès le premier tour de la compétition, les Aigles de Carthages sont rentrés chez eux. Et avant de prendre l'avion, ils se sont faits une belle frayeur. En effet, huit joueurs de la délégation tunisienne auraient été testés positifs lors d'un contrôle anti-dopage.