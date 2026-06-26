La Tunisie humiliée à la Coupe du monde : Les chiffres qui font très mal

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir été humiliée par la Suède (1-5) et le Japon (0-4), la Tunisie s’est de nouveau inclinée contre les Pays-Bas (1-3) pour son dernier match à la Coupe du monde 2026. Le bilan est catastrophique pour les Aigles de Carthage, qui n’avaient jamais connu une telle déconvenue.

Avec un avantage de deux buts après sept minutes, grâce à un but contre son camp d’Ellyes Skhiri et une réalisation de Brian Brobbey, les Pays-Bas n’ont pas tremblé face à la Tunisie (3-1) lors de la dernière journée du groupe F. Le calvaire est enfin terminée pour les Aigles de Carthage, qui quittent la Coupe du monde par la petite porte avec plusieurs records malheureux à la clé.

Les chiffres qui font mal pour la Tunisie Comme l’a relevé Stats du Foot après cette nouvelle défaite, La Tunisie quitte la Coupe du Monde sans le moindre point au compteur, une première dans son histoire. Par ailleurs, les Aigles de Carthage n’avaient jamais concédé deux buts dans les dix premières minutes de jeu lors d'un tournoi majeur (CAN + Coupe du Monde) jusqu’à jeudi soir. De même, ils n’avaient jamais encaissé au moins 3 buts lors de quatre matches de suite. Avant le début du Mondial en Amérique du Nord, la Tunisie s’était largement inclinée face à la Belgique (0-5) en amical, avant de sombrer contre la Suède (1-5), le Japon (0-4) et donc les Pays-Bas (1-3). Il faut remonter à la période août-septembre 1987 pour trouver trace d’une série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues pour la sélection tunisienne.