Coupe du monde 2026 : La statistique humiliante pour Cristiano Ronaldo

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré sa carrière exceptionnelle, Cristiano Ronaldo est toujours à la recherche d'un sacre en Coupe du monde avec le Portugal. A 41 ans, l'ancienne légende du Real Madrid est évidemment loin de son meilleur niveau et les critiques autour de lui fusent sur les réseaux sociaux. Une statistique plutôt humiliante ne va pas arranger les choses à son sujet...

Cristiano Ronaldo réalise pour le moment une Coupe du monde plutôt convaincante si l'on regarde son efficacité. En effet, il a inscrit 3 buts dont un penalty face à la Croatie, son premier dans un match à élimination directe en Coupe du monde. Mais le joueur de 41 ans peine souvent à apporter de l'aide à son équipe, qui affrontera l'Espagne en huitièmes de finale lundi. Depuis le début de la compétition, un gardien s'est d'ailleurs illustré plus que lui dans un certain domaine du jeu...

Cristiano Ronaldo n'a réussi aucun dribble Pourtant aligné à tous les matches du Portugal, Cristiano Ronaldo ne brille pas dans un domaine : les dribbles. En effet, d'après L'Equipe, le Portugais n'a réussi aucun dribble depuis le début de la compétition. Cela témoigne donc de ses difficultés sur le terrain à l'heure actuelle quand il doit faire autre chose avec le ballon que se présenter face au but. D'ailleurs, face à la Croatie, il n'a touché qu'un seul ballon dans la surface adverse : le penalty qu'il a inscrit.