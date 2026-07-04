Coupe du monde 2026 : Lionel Messi dans la légende, il bat de nouveaux records hallucinants !

Buteur face au Cap-Vert (3-2) dans la nuit de vendredi à samedi, Lionel Messi a contribué à la qualification de l’Argentine pour les huitièmes de finale. Le champion du monde de 39 ans a profité de la rencontre pour battre de nouveaux records.
Le Cap-Vert est passé proche de l’exploit en emmenant l’Argentine jusqu’en prolongation, mais ce sont bien les champions du monde en titre qui iront en huitièmes de finale. Et encore une fois, Lionel Messi a été décisif en ouvrant la marque à la demi-heure de jeu, sa septième réalisation dans cette édition 2026. De quoi lui permettre d’entrer un peu plus dans l’histoire du football.
Lionel Messi brille encore
La Pulga a profité de ce seizième de finale pour battre de nouveaux records comme l’a relevé Stats du Foot sur X, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à atteindre les 30 matchs à la Coupe du Monde, mais également le premier à marquer lors de huit matchs consécutifs dans la compétition. Lionel Messi est également le seul joueur à avoir atteint la barre des 20 buts en Coupe du monde.
Buteur contre l’Algérie (3-0), l’Autriche (2-0), la Jordanie (3-1) et donc le Cap-Vert (3-2), mais aussi face à la France en finale du Mondial 2022, l’Argentin est seulement le quatrième joueur de l'histoire à marquer lors de cinq rencontres de suite en phase à élimination directe en Coupe du Monde après Leônidas (1934 à 1938), Gyorgy Sarosi (1934à 1938) et Vavá (1958 à 1962).
« Nous savions que ça n’allait pas être facile du tout »
« On pensait avoir fait le plus difficile en inscrivant le premier but, puis on pensait que ça allait venir, qu’on allait trouver notre jeu, et qu’on était tranquilles. Mais on a perdu le contrôle du ballon, on a encaissé un but derrière, on n’a pas réussi à bien nous positionner et eux ont joué avec leurs armes », a analysé Lionel Messi après la rencontre. Et d’ajouter : « Là ce sont des matches couperets, et personne ne te donne rien. Nous savions que ça n’allait pas être facile du tout. Et c’est ce qui caractérise cette Coupe du monde spéciale : tout est très équilibré, très compliqué, tous les matches vont être extrêmement difficiles. L’important maintenant, c’est de se reposer, de penser à ce qui vient et d’essayer de tirer des choses positives du match ». L’Argentine affrontera l’Egypte en huitièmes.