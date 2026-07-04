Coupe du monde 2026 : Lionel Messi dans la légende, il bat de nouveaux records hallucinants !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Buteur face au Cap-Vert (3-2) dans la nuit de vendredi à samedi, Lionel Messi a contribué à la qualification de l’Argentine pour les huitièmes de finale. Le champion du monde de 39 ans a profité de la rencontre pour battre de nouveaux records.

Le Cap-Vert est passé proche de l’exploit en emmenant l’Argentine jusqu’en prolongation, mais ce sont bien les champions du monde en titre qui iront en huitièmes de finale. Et encore une fois, Lionel Messi a été décisif en ouvrant la marque à la demi-heure de jeu, sa septième réalisation dans cette édition 2026. De quoi lui permettre d’entrer un peu plus dans l’histoire du football.

Lionel Messi brille encore La Pulga a profité de ce seizième de finale pour battre de nouveaux records comme l’a relevé Stats du Foot sur X, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à atteindre les 30 matchs à la Coupe du Monde, mais également le premier à marquer lors de huit matchs consécutifs dans la compétition. Lionel Messi est également le seul joueur à avoir atteint la barre des 20 buts en Coupe du monde. Buteur contre l’Algérie (3-0), l’Autriche (2-0), la Jordanie (3-1) et donc le Cap-Vert (3-2), mais aussi face à la France en finale du Mondial 2022, l’Argentin est seulement le quatrième joueur de l'histoire à marquer lors de cinq rencontres de suite en phase à élimination directe en Coupe du Monde après Leônidas (1934 à 1938), Gyorgy Sarosi (1934à 1938) et Vavá (1958 à 1962).