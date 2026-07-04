Coupe du monde 2026 : Le coup de main improbable de Kylian Mbappé pour la qualification de l’Egypte

Vendredi soir, l'Egypte affrontait l'Australie en 16èmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Pharaons ont livré un duel serré face aux Australiens, conclu lors des tirs au but. Pour préparer cette séance, l'Egypte a regardé quelques images d'un penalty inscrit par Kylian Mbappé avec le Real Madrid un peu plus tôt cette saison. Une stratégie qui a fonctionné avec succès.
Avant la séance de tirs au but face à l'Egypte, l'Australie a d'abord fait appel à un autre gardien, Matthew Ryan, pour remplacer Patrick Beach, pourtant auteur d'un arrêt décisif quelques minutes plus tôt. Matthew Ryan évoluait à Levante cette saison et avant la séance, le staff égyptien a visionné un penalty inscrit par Kylian Mbappé face à ce même gardien lors de la victoire du club madrilène en janvier dernier en Liga.
L'Egypte victorieuse à l'aide de Kylian Mbappé
Ces séances de tirs au but sont préparées par toutes les nations qui essaient tout pour briller lors de cet exercice. Si l'Australie a opté pour un changement de gardien, a priori plus à l'aise dans cet exercice, au dernier moment, l'Egypte avait déjà préparé le coup en visionnant des images de Matthew Ryan à l'œuvre. Sur les images, on voit les joueurs égyptiens en train de visionner le tir de Kylian Mbappé. Une stratégie qui a porté ses fruits puisque les 4 tireurs égyptiens ont tous réussi leur tentative, profitant de deux erreurs australiennes dans le même temps.
L'Egypte a rendez-vous avec l'Argentine
En réussissant à sortir des poules pour la deuxième fois de son histoire après 1934, l'Egypte a remporté pour la première fois un match à élimination directe en Coupe du monde pour se donner le droit d'affronter l'Argentine en huitièmes de finale. Les coéquipiers de Mohamed Salah tenteront de créer l'exploit face aux Argentins, qui ont eu du mal à se défaire du Cap-Vert. Pas sûr que le visionnage de la séance de tirs au but lors de la finale 2022 puisse venir en aide aux Pharaons cette fois-ci...