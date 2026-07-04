Coupe du monde 2026 : Le coup de main improbable de Kylian Mbappé pour la qualification de l’Egypte

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, l'Egypte affrontait l'Australie en 16èmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Pharaons ont livré un duel serré face aux Australiens, conclu lors des tirs au but. Pour préparer cette séance, l'Egypte a regardé quelques images d'un penalty inscrit par Kylian Mbappé avec le Real Madrid un peu plus tôt cette saison. Une stratégie qui a fonctionné avec succès.

Avant la séance de tirs au but face à l'Egypte, l'Australie a d'abord fait appel à un autre gardien, Matthew Ryan, pour remplacer Patrick Beach, pourtant auteur d'un arrêt décisif quelques minutes plus tôt. Matthew Ryan évoluait à Levante cette saison et avant la séance, le staff égyptien a visionné un penalty inscrit par Kylian Mbappé face à ce même gardien lors de la victoire du club madrilène en janvier dernier en Liga.

L'Egypte victorieuse à l'aide de Kylian Mbappé Ces séances de tirs au but sont préparées par toutes les nations qui essaient tout pour briller lors de cet exercice. Si l'Australie a opté pour un changement de gardien, a priori plus à l'aise dans cet exercice, au dernier moment, l'Egypte avait déjà préparé le coup en visionnant des images de Matthew Ryan à l'œuvre. Sur les images, on voit les joueurs égyptiens en train de visionner le tir de Kylian Mbappé. Une stratégie qui a porté ses fruits puisque les 4 tireurs égyptiens ont tous réussi leur tentative, profitant de deux erreurs australiennes dans le même temps.