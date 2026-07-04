«Le plus dur commence», Warren Zaïre-Emery reçoit un avertissement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant débuté en professionnel à 16 ans avec le PSG, Warren Zaïre-Emery est aujourd’hui considéré comme un joueur important du club parisien. Formé au club, le milieu de terrain né en 2006 représente, au même titre que Senny Mayulu, des exemples pour tous les jeunes du centre de formation francilien. Même si pour Tripy Makonda, le plus dur commence pour eux. Explications.

Au cours des dernières années, le PSG a davantage fait confiance aux jeunes joueurs de son centre de formation. Ainsi, des joueurs comme Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, ou encore plus récemment Quentin Ndjantou ont pu être intégrés à l’équipe première. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique sur cette saison 2025-2026 historique pour Paris, Zaïre-Emery représente à lui seul l’exemple parfait du Titi Parisien capable de s’imposer en équipe première. Ancien joueur formé au PSG, Tripy Makonda s’est exprimé à son sujet et à celui de Senny Mayulu.

« Le plus dur commence : il faut persévérer et y rester » « Ce qui m’impressionne le plus, c’est leur vitesse d’adaptation au très haut niveau. Leur précocité est liée à une capacité d’effort bien au-dessus de la moyenne. Dans le football actuel, il faut savoir s’imposer en s’appuyant sur ses points forts. C’est ce qui leur a permis d’être impactants dès qu’on a fait appel à eux. Warren a une mentalité à toute épreuve, il sait toujours rebondir. Cette audace leur a permis d’obtenir le plus important pour un joueur : être fiable aux yeux du coach. Leur réussite ne m’étonne pas, mais le plus dur commence : il faut persévérer et y rester », a ainsi révélé l’ancien arrière gauche au cours d’un entretien accordé à LMDPSG.