Quand Frank Leboeuf finit chez une star de Hollywood, l’improbable histoire !

Après sa carrière de footballeur professionnel, marquée notamment par le titre mondial des Bleus en 1998, Frank Leboeuf a pris le chemin des États-Unis, du côté de Los Angeles. Là-bas, l’ancien joueur de l’OM a croisé du beau monde comme il l’a raconté dans les colonnes de L’Équipe.
Sacré champion du monde en 1998 aux côtés de Didier Deschamps et Zinedine Zidane, Frank Leboeuf a embrayé sur une carrière d’acteur après avoir brillé dans le monde du football. L’ancien joueur a notamment passé huit ans aux États-Unis, l’occasion pour lui de faire quelques belles rencontres.
Frank Leboeuf chez Jim Carrey pour Thanksgiving
Interrogé par L’Équipe, Frank Leboeuf a notamment raconté ses échanges avec certains grands noms de Hollywood à « La Petite Porte », un restaurant de la ville. « Laurence Fishburne, mais aussi Jim Carrey ou Halle Berry venaient souvent manger là, et comme j'étais copain avec Nicolas et Frédéric, les patrons français, on se retrouvait régulièrement, et ça semblait normal, confie l’ex-international français. C'est comme ça que je me suis retrouvé pour Thanksgiving chez Jim Carrey, qu'il m'a montré le Mask et me l'a fait essayer. C'est autre chose, Los Angeles, une autre vie, où Sylvester Stallone te klaxonne à la station-service : "Dis donc, t'en as pour longtemps, de prendre ton essence !" C'est quand même Rocky, derrière toi... T'es dans un autre monde. »
« J'ai apprécié les soirées »
Frank Leboeuf le reconnaît volontiers, son départ vers les États-Unis lui a également permis de vivre quelques soirées mémorables. « On peut s'y perdre. J'ai été célibataire à un moment donné, alors ça va, mais je ne conseille pas forcément à des couples d'aller là-bas, c'est trop dangereux, a-t-il ajouté avec le sourire. Je n'étais pas célibataire à 17 ans, je le suis devenu plus tard, à Los Angeles, et à ce moment-là, c'est vrai, j'ai apprécié les soirées. Un peu trop, peut-être, mais tout en restant sportif, en allant à la salle tous les matins ! Mais à trois heures du mat, c'est vrai, Franky était debout (rires). »