Quand Frank Leboeuf finit chez une star de Hollywood, l’improbable histoire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sa carrière de footballeur professionnel, marquée notamment par le titre mondial des Bleus en 1998, Frank Leboeuf a pris le chemin des États-Unis, du côté de Los Angeles. Là-bas, l’ancien joueur de l’OM a croisé du beau monde comme il l’a raconté dans les colonnes de L’Équipe.

Sacré champion du monde en 1998 aux côtés de Didier Deschamps et Zinedine Zidane, Frank Leboeuf a embrayé sur une carrière d’acteur après avoir brillé dans le monde du football. L’ancien joueur a notamment passé huit ans aux États-Unis, l’occasion pour lui de faire quelques belles rencontres.

Frank Leboeuf chez Jim Carrey pour Thanksgiving Interrogé par L’Équipe, Frank Leboeuf a notamment raconté ses échanges avec certains grands noms de Hollywood à « La Petite Porte », un restaurant de la ville. « Laurence Fishburne, mais aussi Jim Carrey ou Halle Berry venaient souvent manger là, et comme j'étais copain avec Nicolas et Frédéric, les patrons français, on se retrouvait régulièrement, et ça semblait normal, confie l’ex-international français. C'est comme ça que je me suis retrouvé pour Thanksgiving chez Jim Carrey, qu'il m'a montré le Mask et me l'a fait essayer. C'est autre chose, Los Angeles, une autre vie, où Sylvester Stallone te klaxonne à la station-service : "Dis donc, t'en as pour longtemps, de prendre ton essence !" C'est quand même Rocky, derrière toi... T'es dans un autre monde. »