Equipe de France : Après les insultes racistes, Didier Deschamps donne des nouvelles de Kylian Mbappé !

Axel Cornic

Le huitième de finale entre l’équipe de France et la Paraguay (1-1) est terminé, mais une polémique fait encore rage. Une sénatrice paraguayenne défraie la chronique depuis ce match avec des propos ouvertement racistes à l’encontre du capitaine tricolore Kylian Mbappé, qui lui a d’ailleurs répondu sur les réseaux sociaux.

Il ne se passe pas un jour sans qu’un nouveau scandale ne vienne secouer cette Coupe du monde 2026. Il y a notamment eu l’énorme affaire autour du carton rouge de Folarin Balogun, suspendu par la FIFA après des pression de Donald Trump, mais également une sombre affaire de racisme visant Kylian Mbappé. Et pas venant de n’importe qui, puisque c’est une sénatrice paraguayenne qui a insulté le capitaine de l’équipe de France.

Mbappé insulté par une sénatrice paraguayenne Tout a commencé par une publication publiée dès la fin du huitième de finale entre la France et le Paraguay, avec cette sénatrice qui a traité l’attaquant français de « idiot qui n'a même pas appris à écrire » ajoutant que « au lieu du lait maternel il tétait des noix de coco » ainsi que « la chose la plus instruite qu'il ait jamais entendue, ce sont des chimpanzés ». La réponse de Kylian Mbappé ne s’est pas fait attendre et depuis la dénommée Celeste Amarilla continue de jeter de l’huile sur le feu, menaçant notamment le joueur de poursuites judiciaires.