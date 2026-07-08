Kylian Mbappé ciblé par des propos racistes : Le Real Madrid intervient dans la polémique

Quelques jours après la défaite face à l’équipe de France à la Coupe du monde, la sénatrice Celeste Amarilla s’en est violemment pris à Kylian Mbappé, tenant des propos racistes à l’encontre du capitaine des Bleus. Le Real Madrid a publié un communiqué pour défendre son joueur.
La défaite du Paragay face à l’équipe de France n’a toujours pas été digérée par la sénatrice Celeste Amarilla, au cœur d’un scandale après ses propos racistes à l’encontre de Kylian Mbappé. « Un idiot qui n'a même pas appris à écrire, au lieu du lait maternel il tétait des noix de coco et la chose la plus instruite qu'il ait jamais entendue, ce sont des chimpanzés », a notamment lâché la Paraguayenne sur le réseau social. La polémique a pris une ampleur mondiale avec l’intervention de la Fifa, de l’ONU ou encore du président Emmanuel Macron, venus au soutien de la star tricolore.
Kylian Mbappé soutenu par le Real Madrid
Dans un communiqué, le Real Madrid a également condamné les « propos racistes et xénophobes déplorables tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla » envers son joueur. « Notre club condamne fermement ce type de propos, indignes d'un représentant politique, et exprime son soutien total à notre joueur Kylian Mbappé, qui est un modèle pour des millions de personnes, et notamment pour les enfants du monde entier », peut-on lire dans le message publié par la formation merengue.
« Le Real Madrid continuera d'œuvrer pour éradiquer définitivement le racisme, la xénophobie et la violence »
« Ces comportements incitant à la haine n'ont pas leur place dans la société. Le football et le sport sont des vecteurs d'égalité et de solidarité, et le Real Madrid continuera d'œuvrer pour éradiquer définitivement le racisme, la xénophobie et la violence », conclut le mastodonte espagnol.
Après la plainte de la FFF, le parquet de Paris a confirmé auprès de franceinfo l'ouverture d'une enquête pour « injure publique aggravée par le fait qu'elle est prononcée en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, réelle ou supposée, de la victime, ainsi que pour provocation publique à la haine ou à la violence aggravée par le fait qu'elle est prononcée en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, réelle ou supposée, de la victime ».