Kylian Mbappé ciblé par des propos racistes : Le Real Madrid intervient dans la polémique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques jours après la défaite face à l’équipe de France à la Coupe du monde, la sénatrice Celeste Amarilla s’en est violemment pris à Kylian Mbappé, tenant des propos racistes à l’encontre du capitaine des Bleus. Le Real Madrid a publié un communiqué pour défendre son joueur.

La défaite du Paragay face à l’équipe de France n’a toujours pas été digérée par la sénatrice Celeste Amarilla, au cœur d’un scandale après ses propos racistes à l’encontre de Kylian Mbappé. « Un idiot qui n'a même pas appris à écrire, au lieu du lait maternel il tétait des noix de coco et la chose la plus instruite qu'il ait jamais entendue, ce sont des chimpanzés », a notamment lâché la Paraguayenne sur le réseau social. La polémique a pris une ampleur mondiale avec l’intervention de la Fifa, de l’ONU ou encore du président Emmanuel Macron, venus au soutien de la star tricolore.

Kylian Mbappé soutenu par le Real Madrid Dans un communiqué, le Real Madrid a également condamné les « propos racistes et xénophobes déplorables tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla » envers son joueur. « Notre club condamne fermement ce type de propos, indignes d'un représentant politique, et exprime son soutien total à notre joueur Kylian Mbappé, qui est un modèle pour des millions de personnes, et notamment pour les enfants du monde entier », peut-on lire dans le message publié par la formation merengue.