Equipe de France : Raymond Domenech «est devenu fou», l'incident qui annonçait un fiasco inévitable à Knysna

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France s'était hissée jusqu'au stade de la finale de la Coupe du monde 2006 seulement deux ans plus tôt. Néanmoins, elle prenait la porte à l'Euro 2008 dès la phase de poules. Au coup de sifflet final de la défaite contre l'Italie (0-2), Raymond Domenech demandait Estelle Denis en mariage. Un timing critiqué qui faisait basculer son passage sur le banc de touche des Bleus du mauvais côté...

Le 17 juin 2008, au Stadion Letzigrund de Zurich, l'équipe de France s'inclinait à 10 contre 11 suite au carton rouge écopé par Eric Abidal à la 24ème minute de jeu face à l'Italie sur le score de 2 buts à 0. Les finalistes de la dernière Coupe du monde en date à l'époque sortaient dès le phase de poules. Moment choisi par le sélectionneur Raymond Domenech pour faire sa demande en mariage à la télévision à Estelle Denis qui présentait l'après-match.

«J'appelle ça un coup de folie» Une déclaration d'amour malvenue pour beaucoup d'observateurs au vu de son timing et de l'élimination des Bleus de cet Euro 2008. Membre du vestiaire de l'époque, Sidney Govou est revenu 18 ans plus tard sur cet épisode lunaire. « Il y a une détestation avec lui depuis 2008, depuis l'Italie (ndlr défaite éliminatoire pour les Bleus en phase de poule de l'Euro 2008). Comment je découvre sa demande de mariage télévisée à Estelle Denis ? Je n'ai plus trop le souvenir exactement, bien après voire le lendemain parce qu'on est restés ensemble le soir en Suisse. J'appelle ça un coup de folie. Il a cru faire un coup de com' magnifique. Parce qu'en fait dans sa phrase il y a un mot qu'il faut retenir, c'est "dédramatiser". En fait, il a envie de dire aux gens, voilà : "ça ne reste que du foot" ».