Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé : Le dérapage qui «indigne» l’équipe de France

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’injures racistes après le huitième de finale des Bleus de la part de Celeste Amarilla, une sénatrice paraguayenne, Kylian Mbappé peut compter sur de nombreux soutiens. Guy Stéphan, le fidèle adjoint de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, a notamment condamné ces propos « scandaleux ».

Kylian Mbappé a été la cible de propos violents et racistes de la part d’une sénatrice paraguayenne après le succès des Bleus en huitième de finale de la Coupe du monde (1-0). « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés », a notamment lâché Celeste Amarilla.

« Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction, a vivement réagi Kylian Mbappé sur le réseau social X. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ».