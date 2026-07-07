Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé : Le dérapage qui «indigne» l’équipe de France

Victime d’injures racistes après le huitième de finale des Bleus de la part de Celeste Amarilla, une sénatrice paraguayenne, Kylian Mbappé peut compter sur de nombreux soutiens. Guy Stéphan, le fidèle adjoint de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, a notamment condamné ces propos « scandaleux ».
Kylian Mbappé a été la cible de propos violents et racistes de la part d’une sénatrice paraguayenne après le succès des Bleus en huitième de finale de la Coupe du monde (1-0). « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés », a notamment lâché Celeste Amarilla.
« Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction, a vivement réagi Kylian Mbappé sur le réseau social X. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ».
« C’est indigne, abject et scandaleux », affirme l’adjoint de Deschamps
Au sein de l’équipe de France, on condamne avec fermeté le dérapage raciste de Celeste Amarilla. « Nous n’en avons pas encore parlé avec Kylian. Mais c’est indigne, abject et scandaleux, a notamment réagi Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps rapporté par Le Parisien. Je partage les propos de la fédération et de Kylian. »
La FFF condamne et procède à un signalement au parquet
La FFF a indiqué qu’elle apportait « son entier soutien à son capitaine, ses joueurs et plus généralement à toutes les victimes de tels propos odieux ». Celle-ci entend désormais entend poursuivre une action en justice : « Plus que jamais la FFF entend lutter contre le racisme et toute forme de discriminations. Les joueurs de l’Équipe de France représentent la France, c’est notre pays qui est insulté. Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Ces propos sont délictueux et condamnables. La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire. » Le président Emmanuel Macron fait partie des nombreuses personnes venues soutenir Kylian Mbappé.