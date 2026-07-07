Coupe du monde 2026 - Dérapage raciste contre Kylian Mbappé : Emmanuel Macron intervient !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Insulté après la victoire de l'équipe de France face au Paraguay par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, Kylian Mbappé n'a pas manqué de répondre pour dénoncer le racisme dans un message très clair. Des propos qui ont d'ailleurs été validé par le président Emmanuel Macron.

La victoire de l'équipe de France contre le Paraguay a laissé des traces. Il faut dire que le comportement de l'équipe sud-américaine a parfois été à la limite, ce qui a poussé Kylian Mbappé à répondre à sa manière après avoir ouvert le score. Le capitaine des Bleus, qui n'a jamais cédé face au comportement parfois violent de ses adversaires, a répondu en souriant et en évitant de serrer la main d'Orlando Gill après le match. Un comportement dénoncé par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, qui a tenu des propos racistes à l'encontre de Kylian Mbappé : « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien ».

Kylian Mbappé répond à Celeste Amarilla Face à la gravité des propos tenus et surtout par une personnalité politique qui a donc des respondabilités importantes, Kylian Mbappé avait tenu à répondre : « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ».