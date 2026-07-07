Insultes racistes au Paraguay : La FIFA intervient pour défendre Kylian Mbappé

Sénatrice du Paraguay, Celeste Amarilla se retrouve aujourd'hui au coeur d'une énorme polémique. La raison ? Ses propos racistes tenus sur les réseaux sociaux à l'encontre de Kylian Mbappé suite à la qualification de l'équipe de France face à l'Albiroja. Une sortie honteuse condamnée aujourd'hui par tout le monde, à commencer par Gianni Infantino, président de la FIFA.
A la suite de la qualification de l'équipe de France face au Paraguay, Kylian Mbappé a été visé par des insultes racistes sur les réseaux sociaux. Le message de la député paraguayenne, Celeste Amarilla, a alors déclenché une vive polémique. « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien », avait-elle posté sur X.
« L'ensemble du monde du football et de la société est solidaire du capitaine de l'équipe de France »
Ces propos abjects ont depuis été condamnés par beaucoup, dont le gouvernement paraguayen. Président de la FIFA, Gianni Infantino a lui aussi pris la défense de Kylian Mbappé face à ces insultes racistes. Sur Instagram, il a en effet écrit : « Je condamne sans équivoque les propos racistes tenus à l'encontre de Kylian Mbappé par Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne. L'ensemble du monde du football et de la société est solidaire du capitaine de l'équipe de France : nous devons combattre le racisme et le vaincre tous ensemble ».
« Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction »
La réaction de Kylian Mbappé à ce message de Celeste Amarilla a elle aussi fini par tomber. En effet, ce mardi soir, le capitaine de l'équipe de France a pris la parole pour répondre à la député paraguayenne, postant sur ses réseaux sociaux : « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ».