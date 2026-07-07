Insultes racistes au Paraguay : La FIFA intervient pour défendre Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sénatrice du Paraguay, Celeste Amarilla se retrouve aujourd'hui au coeur d'une énorme polémique. La raison ? Ses propos racistes tenus sur les réseaux sociaux à l'encontre de Kylian Mbappé suite à la qualification de l'équipe de France face à l'Albiroja. Une sortie honteuse condamnée aujourd'hui par tout le monde, à commencer par Gianni Infantino, président de la FIFA.

A la suite de la qualification de l'équipe de France face au Paraguay, Kylian Mbappé a été visé par des insultes racistes sur les réseaux sociaux. Le message de la député paraguayenne, Celeste Amarilla, a alors déclenché une vive polémique. « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien », avait-elle posté sur X.

« L'ensemble du monde du football et de la société est solidaire du capitaine de l'équipe de France » Ces propos abjects ont depuis été condamnés par beaucoup, dont le gouvernement paraguayen. Président de la FIFA, Gianni Infantino a lui aussi pris la défense de Kylian Mbappé face à ces insultes racistes. Sur Instagram, il a en effet écrit : « Je condamne sans équivoque les propos racistes tenus à l'encontre de Kylian Mbappé par Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne. L'ensemble du monde du football et de la société est solidaire du capitaine de l'équipe de France : nous devons combattre le racisme et le vaincre tous ensemble ».