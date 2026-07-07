Coupe du monde 2026 - «C’est un monstre» : Le comportement de Kylian Mbappé fait halluciner après France/Paraguay !

Pierrick Levallet

L’équipe de France s’était préparée à vivre un match intense face au Paraguay lors de cette Coupe du monde 2026. Et les Bleus ont été servis. Kylian Mbappé a alors réagi aux provocations de l’Albirroja en affichant un large sourire sur son visage. Eric Di Meco a alors tenu à féliciter l’attitude du capitaine de la sélection et de ses partenaires.

L’équipe de France a fait face à une nation du Paraguay déterminée à faire craquer ses joueurs en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Tout au long de la rencontre, l’Albirroja n’a cessé de provoquer les Bleus sur le terrain. Mais cela n’a pas été suffisant pour faire dégoupiller Kylian Mbappé, qui a affiché un large sourire en réponse aux Paraguayens. L’attaquant de 27 ans a même offert la qualification aux siens sur penalty (0-1). Eric Di Meco n’a ainsi pas manqué de souligner l’attitude fantastique de la star du Real Madrid et de ses partenaires.

«Je veux surtout féliciter le comportement des joueurs de l’équipe de France» « Ils ont fait le match qu’ils voulaient faire, ils regarderont la suite de la compétition à la maison. Mais je veux surtout féliciter le comportement des joueurs de l’équipe de France. Se retrouver à la Coupe du monde, dans un match comme ça, avec un arbitre qui laisse faire, je peux te dire que le joueur que j’étais et beaucoup de ma génération, je ne suis pas sûr qu’à 30 ans, j’aurais gardé le calme et l’attitude que les joueurs ont eus » a d’abord expliqué l’ancien de l’OM au micro de Rothen s’enflamme.