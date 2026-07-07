Kylian Mbappé victime d'insultes racistes : Le gouvernement paraguayen s'en mêle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Buteur sur penalty, Kylian Mbappé a permis à l'équipe de France de se qualifier face au Paraguay pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Mais voilà que suite à ce match, le capitaine des Bleus fait l'objet d'insultes racistes, notamment de la part d'une député paraguayenne. Face à la polémique, le gouvernement paraguayen a pris la parole.

La tension n'est toujours pas retombée à la suite de la rencontre entre l'équipe de France et le Paraguay. C'est désormais sur les réseaux sociaux que la polémique se poursuit, Kylian Mbappé ayant été victime d'insultes racistes de la part d'une sénatrice paraguayenne, Celeste Amarilla. « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien », a-t-elle posté. Kylian Mbappé a réagi et a bien évidemment condamné de tels propos. Il en est de même de la part du gouvernement paraguayen et du Ministère des Relations Extérieures.

« Le Gouvenement de la République du Paraguay déplore et condamne les déclarations de la sénatrice » Dans un communiqué, le Ministère des Relations Extérieures du Paraguay a donc réagi à ces insultes racistes visant Kylian Mbappé. On peut alors y lire : « Le Gouvernement de la République du Paraguay déplore et condamne les déclarations de la sénatrice Celeste Amarilla, adressées au capitaine de l'équipe nationale de France, Kylian Mbappé, car elles sont contraires aux valeurs et aux principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que notre pays promeut ».