Coupe du Monde 2026 : «J'ai envie de vomir», le craquage de Christophe Dugarry après France-Paraguay !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'équipe de France a affronté le Paraguay en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Si les Bleus ont validé leur ticket pour le prochain tour de la compétition, Christophe Dugarry a tout de même pesté contre l'attitude de leurs adversaires, qui ont multiplié les actes antisportifs.

Tombeur de la Suède, l'équipe de France s'est frottée au Paraguay en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Au terme d'une grosse bataille, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés par le plus petit des scores (1-0), compostant ainsi leur billet pour le prochain tour de la compétition. Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Christophe Dugarry a tenu à pointer du doigt la mauvaise attitude des joueurs du Paraguay, qui ont multiplié les gestes d'antijeu.

«Je ne veux pas qu'une équipe se résume à mettre des coups, à tricher» « Moi, une équipe qui a pour seul but de mettre des coups, de tricher, et qui ne fait pas trois passes d'affilée, excuse-moi, j'ai envie de vomir. Le Paraguay, c'est un football préhistorique où tout le monde s'emmerde. Tout le monde. Les spectateurs et les acteurs. Hier (samedi), il y a zéro plaisir. Moi, qu'ils rentrent chez eux, j'en suis ravi. Et surtout ne me parlez plus du Paraguay. j'avais l'impression que c'était un match d'il y a trente ans quand on a joué nous (en huitième de finale de la Coupe du Monde 98), et j'avais l'impression que le match d'il y a trente ans était de meilleure qualité que le football qu'on a vu hier. Le Paraguay, ils ont quand même autre chose à proposer. Ce football préhistorique, c'est fini. Il est où le panache ? Il est où le plaisir ? Il est où "se régaler" ? C'est tout ce que tu proposes à ton pays de 7 millions d'habitants ? Et qu'on ne me dise pas que les petits pays ne peuvent rien faire d'autre. La Croatie, ils ne sont pas plus grand. Le Cap-Vert ? Regarde le Cap-Vert. On se souviendra en 2026 de la performance du Cap-Vert, de leur panache », a pesté Christophe Dugarry, avant d'en rajouter une couche.