Coupe du monde 2026 : L’équipe de France fait halluciner Christophe Dugarry !

Axel Cornic

C’est une pluie de louanges pour l’équipe de France, qui impressionne tous les observateurs en cette Coupe du monde 2026. La prestation de Kylian Mbappé et ses coéquipiers lors du match face à la Suède (3-0), a marqué les esprits et désormais, certains se demandent qui va bien pouvoir les arrêter d’ici la finale du 19 juillet prochain.

Avant le début de la compétition, on parlait notamment de l’Espagne, du Portugal ou encore de l’Argentine. Mais ils ont tous disparu. Il n’y a en effet plus de place pour les autres favoris, puisque l’équipe de France occupe toute la scène. Il faut dire que les hommes de Didier Deschamps sont vraiment impressionnants et cette Coupe du monde 2026 semble leur être promise.

« C'est merveilleux de les regarder jouer, ils donnent du sourire, du plaisir et ils en prennent également » Ce n’est pas Christophe Dugarry qui dira le contraire ! Le Champion du monde 1998 a livré un énorme hommage à cette équipe de France, annonçant un avenir radieux à Kylian Mbappé et ses coéquipiers. « On sent une équipe qui est contente de jouer ensemble, qui prend du plaisir. La connexion entre les lignes est réelle. C'est merveilleux de les regarder jouer, ils donnent du sourire, du plaisir et ils en prennent également. Ça se retranscrit de manière assez incroyable lorsqu'on regarde jouer cette équipe de France » a lancé l’ancien international tricolore, sur RMC.