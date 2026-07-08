Coupe du Monde 2026 : Malaise avec Didier Deschamps, des journalistes marocains s'agacent face à lui !

Axel Cornic

L’aventure de l’équipe de France en cette Coupe du monde 2026 continue, avec le quart de finale face au Maroc qui approche. A la veille de cette rencontre, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse et il a notamment dû gérer un petit problème avec les journalistes marocains présents sur place.

Les matchs à élimination directe ont déjà fait des nombreuses victimes, comme le Brésil, l’Allemagne ou le Portugal. Mais l’équipe de France est toujours en lice et est même annoncé comme le grand favori pour la victoire finale. Mais il reste encore des matchs avant d’arriver au 19 juillet, en commençant par le quart de finale de ce jeudi, contre le Maroc.

Les journalistes marocains pas contents La pression monte à l’approche de cette rencontre et ce mercredi, Didier Deschamps a dû désamorcer une première polémique. Lors de la conférence de presse d’avant-match organisée au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts, les journalistes ont eu vingt minutes pour poser leurs questions. Ceux représentant la presse marocaine ont eu plusieurs occasions, mais se sont tout de même plaints à la fin de ne pas avoir pu eu avoir assez de temps à leur disposition.