Insultes racistes : «Ça l'aurait embêté psychologiquement», voilà pourquoi Kylian Mbappé a répondu à la sénatrice paraguayenne !

Pierrick Levallet

Après la qualification de l’équipe de France pour les quarts de finale de cette Coupe du monde 2026, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla s’en est prise directement à Kylian Mbappé avec des insultes racistes. Le capitaine des Bleus s’est alors permis de lui répondre de lui-même sur les réseaux sociaux. Et la raison derrière cette initiative a été dévoilée sur RMC.

Samedi dernier, l’équipe de France a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face au Paraguay après un match âpre tant physiquement que psychologiquement (0-1). La sénatrice paraguayenne s’en est alors prise directement à Kylian Mbappé avec des insultes racistes. Le capitaine des Bleus s’est donc permis de répondre lui-même à Celeste Amarilla sur les réseaux sociaux. Et Florent Gautreau pense avoir une idée de la raison derrière l’initiative prise par l’attaquant de 27 ans.

«Il a pris ses responsabilités» « Je veux souligner le courage de Kylian Mbappé pour sa prise de position. Il aurait pu s'abstenir, laisser la fédé le défendre et ne pas faire ce tweet pour "rester dans sa compétition". C'est compliqué pour lui parce qu'il y a cette haine en ligne derrière, mais il a pris ses responsabilités. Il fait un tweet qui était costaud, très très bien écrit » a d’abord expliqué le chroniqueur de RMC au micro de l’After Foot.