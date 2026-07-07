Insultes racistes : Après Ronaldinho, la sénatrice paraguayenne menace d'envoyer Kylian Mbappé en prison !

Après avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Kylian Mbappé, Celeste Amarilla a tenu une conférence de presse ce mardi. Si elle a présenté des excuses, la sénatrice paraguayenne a tout de même menacé la star de l'équipe de France de l'envoyer en prison comme Ronaldinho.
Ce samedi soir, le Paraguay s'est incliné face à la France en huitième de finale de la Coupe du Monde. Ce qui a provoqué la colère de Celeste Amarilla. En effet, la sénatrice paraguayenne s'en est prise à Kylian Mbappé, proférant des insultes racistes à son encontre, et ce, sur X : « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot ».
«Ici, on a mis Ronaldinho en prison pour un petit délit»
Via le même réseau social, Kylian Mbappé a répondu à Celeste Amarilla : « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ».
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Présent en conférence de presse ce mardi, Celeste Amarilla a présenté ses excuses, avant de menacer Kylian Mbappé de l'envoyer en prison. « Je me rétracte. C’était une erreur et c’est pour ça que j’ai supprimé le message. C’était une bêtise. C’est un schéma que je déteste vraiment. En réalité c’est ce que j’ai appris à bientôt 62 ans, mais j’ai vécu dans une société où les gays étaient frappés et où dire "noir de merde" était une chose habituelle. Je viens de cette génération où les femmes divorcées étaient stigmatisées. (…) Je suis en train de me déconstruire. Je me déconstruis et je construis une nouvelle Celeste Amarilla capable de vivre 60 ans plus tard. On verra jusqu’où ça ira et si Mbappé est vraiment à la hauteur. S'en prendre à une sénatrice de la nation paraguayenne, c'est s'en prendre au Paraguay lui-même. Je dirais à Mbappé de lire ma lettre, j’ai écrit en français et en espagnol. Je dirais à Mbappé de lire ma lettre, s'il sait lire, et je lui dirais de se méfier des Paraguayens. Ne t’attaque pas aux Paraguayens. Ici, on a mis Ronaldinho en prison pour un petit délit. Que Mbappé ne me sous-estime pas. Je peux engager un avocat et je peux porter plainte contre lui pour violences sexistes et violences politiques contre les femmes. C’est grave », a prévenu la sénatrice paraguayenne.