Coupe du monde 2026 - Carton rouge annulé après l'intervention de Donald Trump : Le président de la FIFA répond au scandale !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dimanche, la Fédération belge de football et un bon nombre d'acteurs et d'observateurs du ballon rond s'indignaient de la décision de la FIFA de revenir sur le carton rouge distribué par l'arbitre d'Etats-Unis - Bosnie (2-0) en 1/16ème de finale de la Coupe du monde 2026. Folarin Balogun a vu sa suspension être levée par la commission de discipline de la FIFA après que le président des USA Donald Trump s'en soit personnellement mêlé. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a pris la parole.

La FIFA est un cœur d'un scandale sans précédent. Lors du 1/16ème de finale de cette Coupe du monde 2026 opposant les Etats-Unis à la Bosnie (2-0), Folarin Balogun était exclu par l'arbitre Raphael Claus à la suite de l'intervention de la VAR en raison d'une semelle dangereuse et non maîtrisée sur Tarik Muharemovic. Cependant, après une intervention du président des Etats-Unis Donald Trump auprès de Gianni Infantino, le patron de la FIFA et la commission de discipline ont décidé d'annuler la suspension en sanctionnant Balogun pour un match avec sursis. L'attaquant de l'AS Monaco sera donc à disposition de Mauricio Pochettino pour le 1/8ème de finale entre les USA et la Belgique dans la nuit de lundi à mardi.

«Les instances judiciaires de la FIFA sont indépendantes», mais Infantino assure avoir discuté avec Trump Face à la presse ce lundi, Donald Trump a affirmé avoir contacté Gianni Infantino pour demander que la situation soit examinée par la FIFA. Et dimanche, la suspension de Balogun était levée, provoquant l'indignation de la Fédération belge de football. Par le biais d'un communiqué de la FIFA, Gianni Infantino s'est justifié. « J’ai pris connaissance des commentaires publics concernant la décision de la Commission de discipline indépendante de la FIFA relative à la suspension de Folarin Balogun, et je tiens à réaffirmer un principe fondamental de la gouvernance de la FIFA. Les instances judiciaires de la FIFA sont indépendantes. Elles fonctionnent de manière autonome, appliquent le Code disciplinaire de la FIFA et statuent sur les affaires en se fondant sur les règlements applicables et les faits spécifiques qui leur sont soumis. Leur indépendance est essentielle à la crédibilité et à l’intégrité du football, et elle doit toujours être respectée ».