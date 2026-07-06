Coupe du monde 2026 - Carton rouge annulé après l'intervention de Donald Trump : Le président de la FIFA répond au scandale !

Dimanche, la Fédération belge de football et un bon nombre d'acteurs et d'observateurs du ballon rond s'indignaient de la décision de la FIFA de revenir sur le carton rouge distribué par l'arbitre d'Etats-Unis - Bosnie (2-0) en 1/16ème de finale de la Coupe du monde 2026. Folarin Balogun a vu sa suspension être levée par la commission de discipline de la FIFA après que le président des USA Donald Trump s'en soit personnellement mêlé. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a pris la parole.
La FIFA est un cœur d'un scandale sans précédent. Lors du 1/16ème de finale de cette Coupe du monde 2026 opposant les Etats-Unis à la Bosnie (2-0), Folarin Balogun était exclu par l'arbitre Raphael Claus à la suite de l'intervention de la VAR en raison d'une semelle dangereuse et non maîtrisée sur Tarik Muharemovic. Cependant, après une intervention du président des Etats-Unis Donald Trump auprès de Gianni Infantino, le patron de la FIFA et la commission de discipline ont décidé d'annuler la suspension en sanctionnant Balogun pour un match avec sursis. L'attaquant de l'AS Monaco sera donc à disposition de Mauricio Pochettino pour le 1/8ème de finale entre les USA et la Belgique dans la nuit de lundi à mardi.
«Les instances judiciaires de la FIFA sont indépendantes», mais Infantino assure avoir discuté avec Trump
Face à la presse ce lundi, Donald Trump a affirmé avoir contacté Gianni Infantino pour demander que la situation soit examinée par la FIFA. Et dimanche, la suspension de Balogun était levée, provoquant l'indignation de la Fédération belge de football. Par le biais d'un communiqué de la FIFA, Gianni Infantino s'est justifié. « J’ai pris connaissance des commentaires publics concernant la décision de la Commission de discipline indépendante de la FIFA relative à la suspension de Folarin Balogun, et je tiens à réaffirmer un principe fondamental de la gouvernance de la FIFA. Les instances judiciaires de la FIFA sont indépendantes. Elles fonctionnent de manière autonome, appliquent le Code disciplinaire de la FIFA et statuent sur les affaires en se fondant sur les règlements applicables et les faits spécifiques qui leur sont soumis. Leur indépendance est essentielle à la crédibilité et à l’intégrité du football, et elle doit toujours être respectée ».
«Au cours de notre conversation, je lui ai expliqué qu’une procédure judiciaire était en cours»
Le grand patron de la FIFA a tenu à reconnaître des discussions avec Donald Trump comme d'autres chefs d'états à de nombreuses reprises en période de Coupe du monde notamment. Réagissant aux réactions qui crient au scandale, Gianni Infantino est monté au créneau.
« Oui, je discute régulièrement de questions liées à la Coupe du Monde de la FIFA avec le président des États-Unis, et à ce sujet, j’ai effectivement reçu un appel du président Donald Trump, tout comme je reçois des appels de chefs d’État, de responsables gouvernementaux, d’acteurs du monde du football et de dirigeants d’entreprises du monde entier sur de nombreux sujets différents. Au cours de notre conversation, je lui ai expliqué qu’une procédure judiciaire était en cours devant les instances judiciaires indépendantes de la FIFA et que l’affaire serait tranchée en temps voulu par les instances compétentes. C’est ainsi que fonctionne le système de la FIFA, et c’est un principe que je défendrai toujours. Je prends connaissance des décisions de la Commission de discipline de la FIFA dès leur publication. Elles me surprennent parfois. Parfois, je suis d’accord avec elles, parfois je ne le suis pas. Ce que je fais toujours, cependant, c’est respecter ces décisions et l’autonomie des instances qui les prennent ».